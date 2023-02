Futebol: PSG perde após golo de ex-parisiense, Kingsley Coman

Futebol

O Paris Saint-Germain perdeu por 0-1 frente ao Bayern Munique num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Pela segunda vez o Paris Saint-Germain perdeu por 0-1 frente aos germânicos após um golo apontado pelo avançado que foi formado no clube parisiense, Kingsley Coman.

Em Agosto de 2020, durante a final da Liga dos Campeões, em Lisboa, os alemães tinham derrotado o PSG com um golo de Kingsley Coman e tinham vencido a prova. Desta vez foi a 14 de Fevereiro, Dia de São Valentim, que o avançado francês derrotou mais uma vez a sua antiga equipa.

Messi e Neymar perdidos na primeira parte

No Parque dos Príncipes, em Paris, o estádio estava repleto para este jogo de ‘gala’ entre duas equipas do topo europeu.

O PSG tinha uma novidade no onze inicial, o médio francês Warren Zaïre-Emery, que se tornou no jogador mais jovem de sempre a ser titular na fase a eliminar da Liga dos Campeões europeus com 16 anos e 11 meses.

Mas essa novidade não foi suficiente para despertar uma equipa francesa que não conseguia ser perigosa na primeira parte apesar da presença das duas estrelas mundiais, Lionel Messi e Neymar, na frente do ataque.

Segunda parte com golo do Bayern… e entrada de Mbappé

A segunda parte acabou por ser muito mais emocionante. Aos 53 minutos, o avançado francês Kingsley Coman abriu o marcador, e não festejou para respeitar o seu clube formador.

A reacção parisiense foi quase instantânea, Kylian Mbappé, incerto antes do jogo, acabou por ser lançado pelo treinador francês Christophe Galtier, e aí tudo mudou.

O PSG foi perigoso e até marcou dois golos por… Kylian Mbappé. No entanto, os dois golos foram invalidados devido a foras-de-jogo.

A festa foi grande, a decepção ainda maior para os adeptos parisienses.

Nos minutos finais, o francês Benjamin Pavard, defesa do Bayern, foi expulso após uma falta duríssima sobre o avançado argentino Lionel Messi.

Os germânicos venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Paris Saint-Germain. A segunda mão, em Munique, decorre a 8 de Março.

Em declarações à TNT Sports Brasil no fim do jogo, João Cancelo, defesa português do Bayern, estava satisfeito com o triunfo alemão: “Foi um grande resultado frente a uma grande equipa, com muito talento individual. Esperamos que a segunda volta corra bem também para seguirmos em frente na competição. Temos uma grande equipa. Controlámos o jogo quase todo. Como equipa fomos melhores e merecemos a vitória. Representar um grande clube não podia recusar. Receberam-me muito bem, sinto-me bem aqui”, frisou o internacional português.

Na segunda mão, um triunfo com apenas um golo de diferença permitiria ao PSG levar o jogo para o prolongamento, visto que a regra do golo fora, contando por dois, já não existe na Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os parisienses teriam de vencer por dois golos de diferença para alcançar o apuramento, enquanto o Bayern pode vencer ou empatar para seguir em frente.

De notar que no outro jogo desta terça-feira 14 de Fevereiro, os italianos do AC Milan derrotaram os ingleses do Tottenham por 1-0 com o único tento a ser apontado pelo espanhol Brahim Díaz.

Já nesta quarta-feira 15 de Fevereiro decorrem mais dois encontros: Club Brugge-SL Benfica e Borussia Dortmund-Chelsea.

Nuno Mendes (esquerda), lateral esquerdo do PSG, e João Cancelo (direita), defesa direito do Bayern, lutam pelo esférico num jogo que terminou com o triunfo germanico por 0-1 em Paris. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

