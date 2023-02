Rony Lopes: «Vou fazer tudo para ajudar o Troyes a sair desta situação complicada na Ligue 1»

Futebol

O Paris Saint-Germain lidera a primeira divisão francesa de futebol com 54 pontos, isto após a 23ª jornada. O Troyes ocupa a 16ª posição com 19 pontos.

Na 23ª jornada, após uma derrota na Taça por 2-1 frente ao Marselha, o Paris Saint-Germain acabou por perder por 3-1 na deslocação ao terreno do Mónaco, num jogo a contar para a primeira divisão de futebol.

No segundo lugar está o Marselha com 49 pontos, num fim-de-semana em que os marselheses venceram por 0-2 na deslocação ao terreno do Clermont.

No último lugar do pódio está agora o Mónaco com 47 pontos. De notar que o Lens caiu para o quarto lugar com 46, isto após a derrota por 2-1 na deslocação ao terreno do Lyon.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Estrasburgo, pelo AC Ajaccio, pelo Auxerre e pelo Angers.

O 16° lugar, primeiro posto acima da linha de água, é ocupado pelo Troyes com 19 pontos, apenas um ponto à frente de Estrasburgo e AC Ajaccio.

No passado fim-de-semana, o Troyes perdeu por 4-0 na deslocação ao terreno do Reims, no dérbi da Região da Champanhe. Na próxima jornada, o Troyes recebe o Montpellier a 19 de Fevereiro.

Rony Lopes (direita), avançado do Troyes. © AFP - FRANCOIS NASCIMBENI

No fim do jogo, e apesar da derrota por 4-0 frente ao Reims, Rony Lopes, internacional português do Troyes que já representou o Benfica em Portugal, o Manchester City em Inglaterra, o Sevilha em Espanha, e o Lille, o Mónaco e o Nice em França, falou com a RFI.

O atleta português de 27 anos analisou o encontro frente ao Reims e explicou o que a equipa vai ter de fazer para melhorar.

RFI: O que podemos dizer desta derrota?

Rony Lopes: Nós não estivemos no jogo desde o início e acabámos por sofrer. Talvez se não tivéssemos sofrido tão cedo podia ter sido diferente, mas acabámos por sofrer um golo cedo. E depois não fomos capazes de reagir.

RFI: De costume a equipa entra bem e sofre na segunda parte, desta vez foi o contrário…

Rony Lopes: É verdade e é estranho porque, por exemplo contra o Lyon, acabámos por fazer um bom jogo, e frente ao Reims não entrámos da mesma maneira. Custa entender. A verdade é que somos os únicos responsáveis e nós os jogadores somos os únicos que podemos mudar a situação.

RFI: Como foi este jogo para si?

Rony Lopes: Complicado, tive poucas bolas. Depois na segunda parte consegui ter mais bola, mas acabei por ser substituído. Foi complicado para mim. Gosto de ter a bola e frente ao Reims não foi bem assim.

RFI: 16° lugar para o Troyes… A situação é complicada, qual é o estado de espírito do plantel?

Rony Lopes: O estado de espírito é que estamos frustrados pelos resultados, porque temos qualidade para estar muito mais acima na tabela classificativa. Mas o futebol não é só qualidade, está a faltar competitividade. Temos de ser mais competitivos, mais agressivos, mostrar que estamos presentes. E neste momento acho que estamos apenas a deixar os jogos passarem por nós. Estamos a entrar em campo, mas não mostramos que estamos lá. Este é o principal problema. É só nós os jogadores é que podemos mudar a situação.

RFI: E o Rony? Pode ter esse papel de guiar a equipa?

Rony Lopes: Vou tentar. Tudo o que está ao meu alcance eu vou fazer. E vou fazer mais porque quero ajudar esta equipa. Desde o início eu acredito na equipa. Vou tentar tudo e não só nos jogos, mas em todos os treinos tentar que todos melhorem, que todos acreditem em si mesmo, e vou fazer isso todos os dias.

RFI: Troyes-Montpellier, é o próximo jogo que se avizinha…

Rony Lopes: Depois do jogo frente ao Reims, em que passámos completamente ao lado, acho que vem aí um jogo para ganhar (ndr: Montpellier). O problema é que estamos sempre a dizer que vai ser o próximo. E quando chega o próximo, voltamos a cometer os mesmos erros. Só há um caminho é lutar, trabalhar, e treinar de forma séria. Não podemos apenas dizer que o próximo jogo é para ganhar, mas sim temos de pôr isso na nossa cabeça de verdade e trabalhar para isso. E ganhar o jogo.

RFI: Como se vivem moralmente estes momentos para a equipa e para si?

Rony Lopes: Acho que é o momento para cada um de nós pensar no que tem feito, pensar que não é suficiente e começar a acreditar em si mesmo. Se cada um acreditar em si mesmo, acho que as coisas vão mudar. Claro que é um momento complicado e que não se esquece de um momento para o outro, mas sei que os adeptos estão desiludidos, estão tristes connosco, e nós também estamos. Está na hora de darmos uma resposta, acho que já deixámos passar demasiado tempo.

RFI: Chegou um novo treinador à selecção Portuguesa, Roberto Martínez, isso reacende a chama?

Rony Lopes: Não posso dizer que é uma motivação extra porque sempre estive motivado para ir à Selecção. Agora é certo que é um treinador novo, são ideias novas. E tu não sabes o que ele vai mudar, não sabemos o que ele pensa. Não sabes nada disso. Agora eu vou seguir o meu trabalho, tem que ser jogar bem, tem que ser levar a equipa para cima, e só assim é que ele poderá olhar para mim.

Rony Lopes (centro), avançado português do Troyes. © AFP - FRANCOIS NASCIMBENI

