Último dia de debates sobre reforma das pensões na Assembleia francesa

Após nove dias de intensos debates na Assembleia Nacional, acompanhados por jornadas de protestos em França, os deputados têm até à meia-noite para analisarem a reforma do sistema de pensões. Faltam, ainda, 3.000 propostas de correcções ao documento, antes de se chegar ao polémico artigo do adiamento da idade mínima legal da reforma. A seguir, o texto vai para o Senado e há novas manifestações e greves convocadas para 7 de Março.

Antes de chegarem ao polémico artigo 7°, que passa de 62 para 64 anos a idade mínima legal para aceder à reforma, os deputados têm de analisar mais de 3.000 propostas de correcções ao texto. Ou seja, a não ser que haja uma grande surpresa, dificilmente chegarão ao artigo central da reforma do sistema de pensões.

À meia-noite, termina o prazo de debates na Assembleia Nacional, ou seja, poderá ser a primeira vez que a leitura de um texto será interrompida por se atingir o limite do prazo constitucional dos debates. A seguir, o documento passa para o Senado, onde vai ser debatido a partir o início de Março.

Para 7 de Março, está convocada nova jornada de manifestações e greves. Os sindicatos ameaçam “parar” o país se o governo não recuar no projecto da reforma das pensões.

Ontem, quinta-feira, houve novos protestos que juntaram 1,3 milhões de pessoas de acordo com a CGT e 440.000 segundo o ministério do Interior, o que fez desta jornada a menos participada desde o início da mobilização popular contra o projecto principal do actual mandato de Emmanuel Macron.

