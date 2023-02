Futebol: PSG conta com Mbappé, Neymar e Messi para embate frente ao Lille

Futebol

O Paris Saint-Germain defronta este domingo 18 de Fevereiro o Lille num jogo a contar para a 24ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1.

Publicidade Continuar a ler

O impensável aconteceu para os parisienses: três derrotas consecutivas em três competições diferentes.

O Paris Saint-Germain foi eliminado da Taça de França pelo Marselha por 2-1 nos oitavos-de-final, depois foi derrotado pelo Mónaco por 3-1 na 23ª jornada da Liga Francesa, e na passada terça-feira perdeu por 0-1, em casa no Parque dos Príncipes, frente aos germânicos do Bayern Munique nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus.

O clube parisiense está fora da Taça, está com vida complicada na Liga dos Campeões, e viu o Marselha aproximar-se a cinco pontos na tabela classificativa na Liga Francesa.

Neste domingo 19 de Fevereiro, o Paris Saint-Germain recebe o Lille, quinto classificado com 41 pontos, num jogo a contar para a 24ª jornada da primeira divisão francesa de futebol.

O Marselha, segundo classificado com 49 pontos, desloca-se ao terreno do Toulouse, 11° com 32 pontos, enquanto o Mónaco, terceiro, desloca-se ao terreno do Brest, 15° com 20 pontos.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Estrasburgo, pelo AC Ajaccio, pelo Auxerre e pelo Angers.

O 16° lugar, primeiro posto acima da linha de água, é ocupado pelo Troyes com 19 pontos, apenas um ponto à frente de Estrasburgo, do AC Ajaccio e do Auxerre.

No passado fim-de-semana, o Troyes perdeu por 4-0 na deslocação ao terreno do Reims, no dérbi da Região da Champanhe. Nesta jornada, a 19 de Fevereiro, o Troyes recebe o Montpellier no Estádio de l’Aube.

Em entrevista à RFI, Rony Lopes, internacional português do Troyes que já representou o Benfica em Portugal, o Manchester City em Inglaterra, o Sevilha em Espanha, e o Lille, o Mónaco e o Nice em França, fez uma antevisão do jogo frente ao Montpellier:

“Depois do jogo frente ao Reims, em que passámos completamente ao lado, acho que vem aí um jogo para ganhar (ndr: Montpellier). O problema é que estamos sempre a dizer que vai ser o próximo. E quando chega o próximo, voltamos a cometer os mesmos erros. Só há um caminho é lutar, trabalhar, e treinar de forma séria. Não podemos apenas dizer que o próximo jogo é para ganhar, mas sim temos de pôr isso na nossa cabeça de verdade e trabalhar para isso. E ganhar o jogo. Acho que é o momento para cada um de nós pensar no que tem feito, pensar que não é suficiente e começar a acreditar em si mesmo. Se cada um acreditar em si mesmo, acho que as coisas vão mudar. Claro que é um momento complicado e que não se esquece de um momento para o outro, mas sei que os adeptos estão desiludidos, estão tristes connosco, e nós também estamos. Está na hora de darmos uma resposta, acho que já deixámos passar demasiado tempo”, concluiu o avançado português de 27 anos.

Rony Lopes, avançado do Troyes 13-02-2023

Rony Lopes, avançado português do Troyes. © AFP - SEBASTIEN BOZON

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro