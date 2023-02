Futebol: PSG derrotou o Lille, mas perdeu Neymar e Nuno Mendes

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 4-3 o Lille e continua na liderança na primeira divisão francesa de futebol, a Ligue 1.

Após três derrotas consecutivas em três provas diferentes - Liga Francesa, Taça de França e Liga dos Campeões -, o Paris Saint-Germain venceu novamente na primeira divisão francesa.

Na 24ª jornada, em casa no Parque dos Príncipes, o PSG conseguiu alcançar um triunfo complicado por 4-3 frente ao Lille.

Este encontro até começou bem para os parisienses. Após 17 minutos de jogo, o PSG vencia por 2-0 com tentos do avançado francês Kylian Mbappé e do ponta-de-lança brasileiro Neymar.

O Lille vai reagir timidamente com um golo apontado aos 24 minutos pelo defesa francês Bafodé Diakité.

No intervalo, o PSG vencia por 2-1 e dois jogadores portugueses já tinham saído devido a lesões: José Fonte do Lille e Nuno Mendes do Paris Saint-Germain.

A segunda parte também vai começar com uma lesão grave da estrela brasileira Neymar que teve de abandonar os seus colegas, e estando desde já em dúvida para o jogo frente ao Bayern Munique na Liga dos Campeões a 8 de Março.

Voltando ao jogo deste domingo 19 de Fevereiro, o Lille vai empatar aos 58 minutos de jogo com um tento apontado pelo avançado canadiano Jonathan David, de grande penalidade.

A reviravolta dos ‘Dogues’ vai ser total aos 69 minutos com um golo da autoria do avançado francês Jonathan Bamba.

O Lille, a vencer por 2-3, vai tentar defender e garantir os três pontos, mas os parisienses vão reagir com as duas estrelas da equipa, que ainda estavam dentro das quatro linhas, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

O avançado francês, Kylian Mbappé, vai bisar aos 87 minutos e empatar novamente o encontro, antes do astro argentino Lionel Messi apontar o quarto tento de livre directo aos 90+5 minutos de jogo.

Lionel Messi, avançado argentino do Paris Saint-Germain. © AP - Christophe Ena

O PSG venceu o Lille por 4-3 e continua na liderança da Ligue 1 com 57 pontos, mais cinco do que o Marselha.

No segundo lugar encontramos o Marselha com 52 pontos, num fim-de-semana em que os marselheses venceram por 2-3 na deslocação ao terreno do Toulouse.

Os golos marselheses foram apontados pelo defesa congolês Chancel Mbemba, pelo avançado turco Cengiz Under e pelo lateral português Nuno Tavares, isto enquanto os tentos do Toulouse foram marcados pelo avançado holandês Thijs Dallinga e pelo avançado japonês Ado Onaiwu.

No último lugar do pódio está agora o Mónaco com 50 pontos, após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Brest. De notar que o Lens ocupa o quarto lugar com 49, após a vitória por 3-1 frente ao Nantes.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na sexta posição com 41 pontos, isto enquanto o Lyon ocupa o nono lugar com 35 pontos, após a derrota por 2-1 na deslocação ao terreno do Auxerre.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Troyes, com 19 pontos, pelo AC Ajaccio e pelo Auxerre ambos com 18 pontos, e pelo Angers com 10 pontos.

Futebol. Imagem de Ilustração. © AFP - SEBASTIEN BOZON

