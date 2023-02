Angel Gomes: «O Lille mostrou ter qualidade para atingir as competições europeias»

Futebol

O Paris Saint-Germain lidera a Liga Francesa com 57 pontos, mais cinco do que o Marselha. Quanto ao Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na sexta posição com 41 pontos.

Na 24ª jornada, em casa no Parque dos Príncipes, o PSG alcançou um triunfo complicado por 4-3 frente ao Lille.

Os golos parisienses foram apontados pelo francês Kylian Mbappé, que bisou, pelo brasileiro Neymar e pelo argentino Lionel Messi, isto enquanto os tentos dos ‘Dogues’ marcados pelo francês Bafodé Diakité, pelo canadiano Jonathan David, de grande penalidade, e pelo gaulês Jonathan Bamba.

Quanto ao Lille está na sexta posição com 41 pontos, a nove pontos do terceiro lugar, ocupado pelo Mónaco, e que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Em entrevista à RFI, Angel Gomes, médio britânico com origens portuguesas e angolanas do Lille, admitiu que a derrota doeu frente ao Paris Saint-Germain, mas a atitude que mostrou a equipa é positiva para os próximos encontros.

Para Angel Gomes, médio de 22 anos, que já representou o Manchester United na Inglaterra e o Boavista em Portugal, a equipa do Lille pode alcançar os objectivos, atingindo os lugares que dão acesso às competições europeias.

RFI: Que análise podemos fazer do jogo frente ao PSG?

Angel Gomes: Foi um jogo difícil contra uma equipa que é uma das melhores da Europa, uma das melhores do mundo. A nossa equipa esteve bem. Nós estivemos a perder por 2-0 mas conseguimos empatar e passar para a frente. Mas eles têm grandes jogadores que podem mudar o jogador a qualquer momento do jogo. É difícil, mas é futebol. Quando jogas contra equipas assim tens de estar preparado para qualquer coisa a qualquer momento durante os 90 minutos.

RFI: Houve várias reviravoltas neste encontro, há uma explicação?

Angel Gomes: É difícil explicar todas essas situações. Nós estivemos bem, isso não há nada a dizer. Mas do outro lado, eles têm os melhores jogadores do mundo. Eles podem fazer magia a qualquer momento, vimos isso durante os últimos anos. Foi difícil para nós, mas a nossa equipa veio a Paris e jogou o estilo que habitualmente jogamos e isso não é fácil frente ao PSG. Jogar com confiança e atitude perante o Paris não é para qualquer equipa e foi o que fizemos. Podemos sair do Parque dos Príncipes com a cabeça levantada e confiantes para o futuro.

RFI: Qual é o sentimento da equipa? Decepção?

Angel Gomes: Claro que sim porque saímos daqui sem nenhum ponto e nós tivemos a oportunidade de sair daqui com três pontos. Estamos todos decepcionados. Mas isto é futebol e nós sabemos que na próxima sexta-feira temos um jogo frente ao Brest. Agora é só olhar para o próximo jogo.

RFI: Como se sentiu frente ao PSG?

Angel Gomes: Com a confiança do Mister e da equipa sinto-me bem. Eu estive bem no jogo, bem como a equipa. Estamos todos a trabalhar para atingir os nossos objectivos. É só continuar para subir na tabela.

RFI: Quais são os objectivos da equipa? As competições europeias?

Angel Gomes: O objectivo é atingir as competições europeias e acredito que se continuarmos assim nós podemos chegar lá. Ainda temos muitos jogos para disputar.

RFI: O Angel pode ser um líder desta equipa?

Angel Gomes: Posso ser um líder. Há alguns anos eu fui capitão na selecção e nas camadas jovens no meu clube formador. Nós temos muitos líderes na equipa. Temos uma equipa muito jovem e se for necessário, vou mostrar a minha confiança dentro do campo, para toda a gente. Tenho de ser um líder para todos e é isso que eu tento fazer em todos os jogos que eu disputo, quer seja com a bola nos pés ou a falar com os meus colegas para que todos tenham confiança, isto para ganhar os jogos.

Angel Gomes, médio do Lille 20-02-2023

Tiago Djaló (centro), defesa português, e Angel Gomes (direita), médio luso-britânico, ambos jogadores do Lille. © AFP - PASCAL POCHARD-CASABIANCA

