Futebol

Vitinha: «Estamos bem vivos, estamos unidos, e o PSG está preparado para os próximos jogos»

Áudio 00:32

Vitinha (esquerda), médio português do Paris Saint-Germain. © AFP - FRANCK FIFE

Texto por: Marco Martins 3 min

O Paris Saint-Germain lidera a Liga Francesa com 57 pontos, mais cinco do que o Marselha. No próximo domingo, a 26 de Fevereiro, as duas equipas vão defrontar-se no Estádio Vélodrome, na cidade marselhesa.