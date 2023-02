Futebol: PSG venceu Marselha no 'Clássico' francês

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Marselha e continua na liderança na primeira divisão francesa de futebol, a Ligue 1.

Segundo triunfo consecutivo para o Paris Saint-Germain que derrotou o Marselha na 25ª jornada da primeira divisão francesa.

Na 25ª jornada decorreu o 'Clássico' do futebol francês no Estádio Vélodrome, na cidade marselhesa, entre o segundo classificado, o Marselha, e o líder, o PSG.

Os parisienses, que foram derrotados pelos marselheses na Taça de França, entraram melhor e não deixaram margem à equipa da casa.

O avançado francês Kylian Mbappé abriu o marcador aos 25 minutos, antes da estrela argentina, Lionel Messi, aumentar a vantagem para 0-2.

No intervalo, os parisienses estavam na frente no marcador.

A segunda parte foi igual à primeira. Os marselheses tentavam controlar o jogo e reduzir o marcador, mas o Paris Saint-Germain voltou a surpreender o Marselha.

Aos 55 minutos, Kylian Mbappé apontou o terceiro golo da equipa parisiense, o segundo tento pessoal.

O jogo ficou resolvido. O PSG venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Marselha e continua na liderança da Ligue 1 com 60 pontos, mais oito do que os marselheses.

De notar que este encontro ficou marcado por dois recordes: Kylian Mbappé igualou o recorde de melhor marcador do PSG com 200 golos, igualando o uruguaio Edinson Cavani. Enquanto Lionel Messi apontou o golo 700 por clubes.

O Marselha continua a ocupar o segundo lugar com 52 pontos, enquanto no último lugar do pódio está o Mónaco com 50 pontos, que perdeu por 0-3 na deslocação ao terreno do Nice.

De notar que o Lens ocupa o quarto lugar com 50, após o empate a uma bola na deslocação ao terreno do Montpellier.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na sexta posição com 44 pontos, após o triunfo por 2-1 frente ao Brest, isto enquanto o Lyon ocupa o nono lugar com 38 pontos, após a vitória por 1-3 na deslocação ao terreno do Angers.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo AC Ajaccio com 21 pontos, pelo Brest com 20, pelo Troyes com 19, e pelo Angers com 10 pontos.

