Noël Le Graët demitiu-se da Presidência da Federação Francesa de futebol.

Noël Le Graët, que ocupava o cargo de Presidente desde 2011, não vai terminar o seu mandato que deveria ir até 2024. O dirigente francês decidiu demitir-se do cargo de Presidente da Federação Francesa de futebol.

Fim de linha para Noël Le Graët. Há mais de 20 anos à frente do futebol francês, o dirigente, que foi Presidente da equipa do Guingamp, bem como do Paris FC, ou ainda Presidente da Liga Profissional francesa de futebol, ou ainda Presidente da Câmara de Guingamp, na Bretanha, decidiu sair da Presidência da Federação Francesa de futebol com 81 anos.

O homem, que geria o futebol francês, acabou por sair sob a pressão dos outros dirigentes, ele que entrou na Federação em 2005 como vice-Presidente e foi eleito pela primeira vez Presidente em 2011.

Desta vez não vai ficar até o fim do quarto mandato.

Há alguns meses Noël Le Graët estava sob os holofotes. Assédio sexual e moral, conducta imprópria contra certos empregados da Federação, no que diz respeito à parte jurídica, aliás uma auditoria foi realizada sobre o funcionamento da instituição pelo Estado francês, uma investigação foi aberta no Ministério Público.

Esta saída era previsível visto que desde 11 de Janeiro, o dirigente francês foi afastado de qualquer tomada de decisão, substituído interinamente por Philippe Diallo.

A gestão de Noël Le Graët foi marcada por várias polémicas, com acusações de racismo e homofobia, e com as críticas recentes a Zinedine Zidane.

Na vertente da homofobia, o antigo presidente da FFF afirmou que não desejava que os jogos fossem interrompidos em França devido a cânticos homofóbicos.

Quanto ao racismo, apesar de vários actos assinalados no futebol francês, Noël Le Graët afirmou que não havia racismo no desporto, nem no futebol.

Por fim, a gota de água que fez transbordar o copo, foram os ataques a Zinedine Zidane, frisando que “não atenderia o telefone” se o agora treinador lhe ligasse, que “não queria saber onde poderia assinar o Zidane”, e que, quanto a ele, “nunca tinha pensado no Zidane” para substituir Didier Deschamps.

Declarações que fizeram reagir… o melhor jogador francês da actualidade, Kylian Mbappé, que declarou nas redes sociais: “Zidane é a França, não se falta ao respeito a uma lenda destas…”

Durante os mandatos de Noël Le Graët, a França venceu o Mundial em 2018 na Rússia, arrecadou o troféu da Liga das Nações europeias em 2021, foi vice-campeão do Mundo em 2022, e vice-campeão da Europa em 2016.

O dirigente francês vai, no entanto, continuar com funções na estrutura parisiense que está presente na FIFA, organismo comandado por Gianni Infantino.

Federação Francesa de futebol. © AFP - FRANCK FIFE

