Faleceu Just Fontaine, antigo goleador francês

Futebol

O antigo futebolista francês, Just Fontaine, faleceu nesta quarta-feira, 1 de Março, com 89 anos.

A lenda do futebol francês dos anos 50, e ainda detentor do recorde de golos numa única edição dum Campeonato do Mundo, Just Fontaine, acabou por falecer aos 89 anos.

Nascido a 18 de Agosto de 1933 em Marraquexe, Marrocos, tinha um pai francês e uma mãe espanhola.

Just Louis Fontaine rapidamente começa a praticar futebol, integrando o clube US Marocaine em Casablanca em 1950.

O avançado franco-marroquino venceu o campeonato de Marrocos em 1952, sendo vice-campeão em 1951 e 1953. Ainda com a camisola do clube marroquino, o avançado arrecadou o troféu de Campeão do Norte de África em 1952 e a Taça do Norte de África em 1953.

Em 1953 acabou por sair de Marrocos e assinar pelo Nice, em França, clube onde venceu a liga em 1956 e a Taça de França em 1954.

Goleador nato, Just Fontaine deixou o Nice e assinou pelo Stade de Reims, uma das melhores equipas francesas na altura, em 1956.

Com o clube do Reims, o avançado venceu três vezes o campeonato francês - 1958, 1960 e 1962 -, uma taça de França em 1958, e a nível europeu foi finalista da actual Liga dos Campeões, sendo derrotado na final pelo Real Madrid por 2-0 em 1959, no entanto foi o melhor marcador com 10 golos à frente do brasileiro Vavá (Atlético Madrid) com oito e de Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) com seis.

O internacional francês entrou no livro dos recordes no Mundial 1958 com a camisola da Selecção Gaulesa. O avançado apontou 13 golos numa única edição, isto sem vencer o título mundial visto que nas meias-finais, a França perdeu por 2-5 frente ao Brasil de… Pelé. Os franceses arrecadaram o terceiro lugar, enquanto os brasileiros se sagraram campeões do mundo.

A carreira com os gauleses foi curta contando apenas com 21 jogos e 30 golos entre 1953 e 1960.

O avançado francês, aliás, deu por encerrada a carreira com 28 anos em 1962 após várias fracturas na perna esquerda, ele que durante a sua carreira na liga francesa apontou 164 golos em 200 jogos realizados.

Depois da carreira futebolística, Just Fontaine foi treinador da França, durante dois jogos, do Paris Saint-Germain, que levou à primeira divisão em 1974, e de Marrocos, que foi terceiro classificado no CAN em 1980 mas sem o treinador franco-marroquino que tinha sofrido um acidente de viação e não pôde estar presente durante a prova.

Outro feito notável foi Just Fontaine ter criado a União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP) em 1961. O militantismo do antigo internacional francês levou à adopção de uma medida que define uma duração nos contratos dos jogadores em 1972.

Por fim, eis os recordes que Just Fontaine ainda detém: Melhor marcador numa edição dum Mundial com 13 golos, sendo o quatro melhor da história tendo sido ultrapassado por Miroslav Klose (16 golos) com a Alemanha, Ronaldo (15 golos) com o Brasil e Gerd Müller (14 golos) com a Alemanha e estando em igualdade com o argentino Lionel Messi.

Just Fontaine também detém o recorde de jogos consecutivos a marcar pela França, oito.

Just Fontaine (esquerda) e Eusébio (direita), lenda do futebol português, no Congresso da FIFA em Chicago, Estados Unidos, a 25 de Junho de 1994. © AFP/Archives

