Futebol: Marselha eliminado pelo Annecy na Taça de França

O Marselha foi eliminado pelo Annecy, clube da segunda divisão francesa de futebol, nos quartos-de-final da Taça de França.

O Marselha, que tinha eliminado o Paris Saint-Germain por 2-1 nos oitavos, acabou por cair nos quartos. Os marselheses, a jogarem em casa, no Estádio Vélodrome, com mais de 60 mil adeptos, foram surpreendidos pelo Annecy, clube do segundo escalão francês.

O Marselha até entrou melhor e abriu o marcador com um tento apontado pelo francês Jordan Veretout aos 29 minutos de jogo.

A jogar frente a uma equipa de um escalão inferior, os marselheses deixam escapar a vitória.

Em apenas seis minutos, aos 53 e 59, o Annecy marcou dois golos apontados pelo maliano-marfinense Moise Dion Sahi e pelo francês Kévin Mouanga.

A perder por 1-2, os marselheses reagiram, falhando uma grande penalidade pelo avançado chileno Alexis Sánchez, mas empatando aos 90+6 minutos com um golo do camaronês François-Régis Mughe, avançado de apenas 18 anos que chegou no Verão de 2022 proveniente da equipa camaronesa do Ecole de Football Brasseries du Cameroun.

Ao fim dos 90 minutos, na marcação das grandes penalidades, o Annecy venceu por 7-6. De notar que os portugueses tiveram destinos diferentes: Nuno Tavares falhou, enquanto Vitinha marcou a sua grande penalidade.

O Annecy apurou-se para as meias-finais, após o empate a duas bolas e o triunfo por 7-6 na marcação das grandes penalidades, sendo o único clube do segundo escalão a ainda estar presente na prova.

Nantes, Lyon e Toulouse nas meias

Nos outros confrontos, o Nantes, detentor do título, venceu o Lens por 2-1, foi também com este resultado que o Lyon derrotou o Grenoble, enquanto o Toulouse esmagou o Rodez por 6-1.

Recorde-se que a final da Taça de França decorre a 29 de Abril de 2023 no Stade de France.

