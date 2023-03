Achraf Hakimi constituído arguido pelo Ministério publico francês após acusação de violação

França

O internacional marroquino Achraf Hakimi, que actua no Paris Saint-Germain, foi indiciado pela justiça francesa pelo crime de violação.

O caso ocorreu a 25 de Fevereiro: Uma mulher, de 24 anos, alegou que foi violada pelo jogador na casa do futebolista, nos subúrbios de Paris, na cidade de Boulogne-Billancourt.

Apesar da mulher não ter apresentado queixa, perante as acusações, uma investigação foi aberta e o lateral direito do PSG, Achraf Hakimi foi indiciado esta sexta-feira, 03 de Março, pelo crime de violação.

O futebolista não pode entrar em contacto com a alegada vítima, mas pode sair do território francês segundo os dados apurados.

Para a advogada do jogador, Fanny Colin, o facto de ter sido indiciado “permite, enfim, defender-se”, afirmando que o jogador é vítima de extorsão: “A meu ver, a conclusão que resulta dos documentos na posse da polícia judiciária é que o Sr. Hakimi foi, neste processo, alvo de uma tentativa de extorsão”.

A advogada do internacional marroquino também voltou a frisar que “as acusações são falsas. Ele está tranquilo e à disposição da justiça”.

Quanto a Rachel Flore Pardo, advogada da vítima, assegurou que a mulher mantém as declarações e que vai apenas falar com a justiça para preservar a sua segurança.

O caso

A mulher foi à polícia no domingo 26 de Fevereiro para declarar que foi violada, mas sem apresentar queixa.

Segundo informações recolhidas, ela contou que conheceu Achraf Hakimi em Janeiro na rede social Instagram e que foi até à casa do atleta num transporte pago pelo jogador.

No local, ela afirma que Achraf Hakimi a beijou, tê-la-á tocado sem o seu consentimento, antes de a violar, segundo fontes policiais.

Ela terá conseguido desfazer-se da armadilha e uma amiga veio buscá-la após ter sido contactada por mensagem.

Achraf Hakimi, defesa marroquino que nasceu em Espanha, chegou ao Paris Saint-Germain durante o Verão de 2021 proveniente dos italianos do Inter de Milão, ele que foi formado no Real Madrid e teve uma passagem pelos germânicos do Borussia Dortmund.

