Liga dos Campeões: Kylian Mbappé tenta salvar PSG de naufrágio

O Paris Saint-Germain desloca-se esta quarta-feira 8 de Março ao terreno do Bayern Munique, num jogo a contar para segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

A equação é simples: os franceses do Paris Saint-Germain têm de vencer os germânicos do Bayern Munique para seguir em frente na liga milionária da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Mbappé, rei parisiense em território alemão?

O Paris Saint-Germain foi derrotado na primeira mão dos oitavos, em casa no Parque dos Príncipes por 0-1 frente ao Bayern Munique com o único golo a ser apontado pelo francês Kingsley Coman, avançado dos alemães formado no clube parisiense.

Nesta segunda mão, os parisienses, para evitarem a eliminação, têm de vencer com um golo de vantagem para levar a eliminatória até ao prolongamento, ou podem vencer com dois golos de vantagem e seguem para os quartos.

A esperança do Paris Saint-Germain passa pelo avançado francês Kylian Mbappé, que entrou apenas nos últimos 30 minutos na primeira mão visto que regressava de uma lesão.

Desta vez o internacional francês de 24 anos vai ser titular e está num grande momento, visto que se tornou no melhor marcador de sempre do Paris Saint-Germain com 201 golos.

Nesta temporada 2022/2023, Kylian Mbappé apontou 30 golos em 30 jogos realizados em todas as provas disputadas.

O avançado francês é o segundo melhor marcador na Champions League com 7 golos, atrás do egipcio do Liverpool Mohamed Salah que tem oito tentos. O internacional gaulês é o melhor marcador na primeira divisão francesa, a Ligue 1, com 18 golos.

Os adeptos parisienses acreditam que o avançado poderá fazer a diferença em território alemão e oferecer o apuramento ao clube da capital francesa.

Bayern perdeu duas vezes em casa

Em 12 jogos realizados entre as duas equipas, o PSG venceu seis e o Bayern… também seis. Houve sempre um vencedor nos confrontos entre as duas equipas.

A última derrota dos germânicos em casa foi a 7 de Abril de 2021 por 2-3 frente aos parisienses. Apesar do triunfo em Paris a 13 de Abril por 0-1, os alemães foram eliminados porque na altura os golos foram ainda contavam a dobrar no desempate. O PSG apurou-se para as meias, enquanto o Bayern ficou fora da prova nos quartos.

O outro conforto em eliminação directa foi… a final da Liga dos Campeões europeus a 23 de Agosto de 2020 no Estádio da Luz em Lisboa com um triunfo alemão por 0-1 já com um tento apontado por Kingsley Coman.

As outras confrontações foram sempre durante a fase de grupos da Liga dos Campeões. Alguns dados insólitos: a vitória mais alargada para o Bayern e a derrota mais pesada para o PSG foi um triunfo por 5-1 na Alemanha a 22 de Outubro de 1997. Quanto à vitória mais expressiva do PSG foi, em casa, por 3-0 a 27 de Setembro de 2017.

De notar ainda que o primeiro embate entre os dois emblemas foi a 14 de Setembro de 1994 com um triunfo por 2-0 dos parisienses em Paris, sendo que o segundo jogo, a 23 de Novembro de 1994 curiosamente também foi uma vitória parisiense em território germânico por 0-1.

O encontro desta quarta-feira, 8 de Março de 2023, decorreu no Estádio Allianz Arena, em Munique, entre o Bayern e o PSG.

De notar que no outro encontro do dia, os ingleses do Tottenham recebem os italianos do AC Milan, sendo que na primeira mão os transalpinos venceram por 1-0 com o único tento a ser apontado pelo médio espanhol Brahim Díaz.

Recorde-se que na terça-feira 7 de Março, o SL Benfica e o Chelsea carimbaram o passaporte para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Nuno Mendes (esquerda), lateral esquerdo do PSG, e João Cancelo (direita), defesa direito do Bayern, lutam pelo esférico num jogo que terminou com o triunfo germanico por 0-1 em Paris. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

