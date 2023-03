Rony Lopes: «O Troyes quer alcançar os três pontos frente ao Lorient para voltar à senda das vitórias»

Futebol

A 27ª jornada da Liga Francesa de futebol iniciou-se nesta sexta-feira 10 de Março com o empate a três bolas entre o Lille e o Lyon no Estádio Pierre Mauroy. Na tabela classificativa, o PSG continua na liderança no Campeonato francês da primeira divisão com 63 pontos.

Antes da 27ª jornada na primeira divisão francesa de futebol, que começou nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain lidera com 63 pontos. No fim-de-semana passado os parisienses triunfaram por 4-2 frente ao Nantes num jogo a contar para a 26ª jornada.

No segundo lugar da Liga Francesa está o Marselha com 55 pontos, após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Rennes no passado domingo.

Uma luta importante visto que o segundo posto dá um acesso directo à fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Nesse duelo consta também o Mónaco e o Lens que partilham o terceiro lugar com 51 pontos.

No fim-de-semana passado, o Lens empatou a uma bola em casa frente ao Lille no dérbi do Norte da França, enquanto o Mónaco empatou a duas bolas na deslocação ao terreno do Troyes, num jogo arbitrado pela luso-francesa Stéphanie Frappart.

Os golos dos monegascos foram apontados pelo francês Wissam Ben Yedder, que bisou, enquanto os tentos da equipa da Região da Champanhe foram marcados pelo internacional maliano Rominigue Kouamé e pelo internacional canadiano Iké Ugbo.

Quanto ao Troyes ocupa o 19° lugar com 20 pontos. De notar que do 17° ao 20° postos, as equipas descem de divisão. O Troyes está a dois pontos da 16ª posição ocupada pelo Etrasburgo com 22 pontos.

Rony Lopes, internacional português do Troyes que já representou o Benfica em Portugal, o Manchester City em Inglaterra, o Sevilha em Espanha, e o Lille, o Mónaco e o Nice em França, falou com a RFI.

Em entrevista exclusiva à RFI, o atleta português de 27 anos analisou o encontro frente ao Mónaco e admitiu que a equipa vai dar tudo para alcançar os três pontos frente ao Lorient, equipa que defronta neste domingo 12 de Março.

RFI: O Troyes vai defrontar o Lorient, equipa surpresa no início da época e que está a passar por uma situação mais complicada; é o momento de vencer?

Rony Lopes: Manter o nível que eles tinham no início do campeonato era complicado. Mas continua a ser uma boa equipa e vai ser um jogo difícil. Frente ao Mónaco quase conseguimos vencer, espero que consigamos alcançar os três pontos frente ao Lorient.

RFI: Neste momento é o 19° lugar, como sair desta situação?

Rony Lopes: Vai ser uma luta até ao fim. Temos de ir jogo a jogo e tentar vencer os encontros para sair desta zona, mantendo a equipa na primeira divisão o mais rapidamente possível. Todos os pontos contam sem dúvida. Temos de melhorar jogo após jogo.

RFI: A equipa joga bem frente às equipas de topo em França, e vive momentos mais complicados frente aos clubes que lutam também para não descer, o que se passa?

Rony Lopes: Não sei. Temos de pensar bem, e ver qual é o problema. É algo que não pode acontecer. Temos de ser iguais, temos de ter a nossa identidade em todos os jogos. Não podem ser jogos bons contra as ‘ditas’ equipas grandes e depois fazermos jogos menos bons. Temos de ter mais consistência e temos de ver onde estamos a errar para melhorar isso.

RFI: Frente ao Mónaco, na semana passada, foi um empate a duas bolas após o Troyes ter estado a vencer por 1-0, com que sabor se sabe dum jogo desses?

Rony Lopes: É verdade que conseguimos arrecadar um ponto, mas da maneira como foi o jogo acho que poderíamos ter alcançado a vitória. Estivemos a vencer, depois em poucos minutos eles conseguiram marcar dois, mas ainda assim alcançamos o empate. Mas olhando para o jogo na sua globalidade, tivemos muito tempo a ganhar e deveríamos ter vencido esse encontro. Mas pronto, não vencemos e temos de nos contentar com este ponto.

RFI: Estiveram a perder por 1-2 frente ao Mónaco, mas empataram, é esse o ponto positivo?

Rony Lopes: Essa foi a parte positiva porque às vezes quando sofremos dois golos assim, não conseguimos entrar no jogo novamente. Mas desta vez conseguimos chegar ao empate, acho que é algo positivo.

RFI: Nos momentos de crise, Rony Lopes é o rosto da equipa…

Rony Lopes: Para mim não há nenhum problema. Eu não me devo esconder, ninguém se deve esconder, que as coisas estejam bem ou mal. Desde o início que estou aqui, é para ajudar a equipa, e isso significa dar a cara nos momentos mais difíceis se isso for necessário. E dentro do balneário é tentar falar entre nós para tentar melhorar. Eu estou bem com essa posição de ter de dar a cara.

RFI: Passa pela cabeça que a equipa possa descer?

Rony Lopes: Não, isso não! Ninguém está aqui para descer de divisão. Queremos todos ficar na primeira divisão, mas para isso é preciso muito trabalho. Temos de trabalhar muito e acreditamos que é possível.

Rony Lopes (centro), avançado português do Troyes. © AFP - FRANCOIS NASCIMBENI

