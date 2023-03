Futebol: Paris Saint-Germain chega aos dez pontos de vantagem na Ligue 1

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Brest e continua na liderança na primeira divisão francesa de futebol, a Ligue 1, agora com dez pontos de vantagem em relação ao Marselha.

Na 27ª jornada, o Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno do Brest e arrecadou um triunfo por 1-2.

Os tentos parisienses foram apontados pelo espanhol Carlos Soler e pelo francês Kylian Mbappé em cima do minuto 90. Quanto ao golo do Stade Brestois foi da autoria do avançado francês Franck Honorat.

O Marselha continua a ocupar o segundo lugar com 56 pontos, isto após o empate caseiro a duas bolas frente ao Estrasburgo.

Os marselheses, que estiveram a dez elementos durante 60 minutos após a expulsão de Leonardo Balerdi, até conseguiram estar na frente no marcador com dois tentos apontados pelo congolês Chancel Mbemba e pelo chileno Alexis Sánchez.

No entanto, em apenas um minuto, aos 88 e 89 minutos, o Estrasburgo empatou com dois golos marcados pelo martinense Jean-Eudes Aholou. O Marselha perdeu dois pontos na corrida ao título.

No último lugar do pódio está o Lens com 54 pontos, a dois do Marselha, isto após o triunfo por 0-4 na deslocação ao terreno do Clermont. Os tentos foram apontados pelo belga Lois Openda, que marcou três golos, e pelo francês Alexis Claude-Maurice.

De notar que o Mónaco ocupa o quarto lugar com 51 pontos, isto após a derrota caseira por 0-1 frente ao Stade de Reims.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na sexta posição com 46 pontos, após o empate caseiro a três bolas frente ao Lyon que ocupa o décimo lugar com 40 pontos.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Auxerre com 23 pontos, pelo AC Ajaccio com 21, pelo Troyes com 20, e pelo Angers com 10 pontos.

