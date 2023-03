França: Oposição procura aliados para derrubar Elisabeth Borne

França

Um dia depois do governo francês ter recorrido ao artigo 49.3 da Constituição para aprovar o projecto de lei da reforma do sistema de pensões, os partidos de oposição procuram aliados para a votação de uma moção de censura contra o executivo de Elisabeth Borne. Esta sexta-feira, 17 de Março, cerca de 200 manifestantes responderam ao apelo da Confederação Geral do Trabalho-CGT- e interromperam o trânsito na via de circunvalação de Paris.

O trânsito na via de circunvalação de Paris esteve parado esta manhã, depois de duas centenas de pessoas terem respondido ao apelo da Confederação Geral do Trabalho para bloquearem os acessos. O protesto acontece depois do governo ter recorrido esta quinta-feira ao artigo 49.3 da Constituição para aprovar o projecto de lei da reforma das pensões.

A noite de ontem também ficou marcada por várias manifestações. Em entrevista à rádio RTL, o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, confirmou que mais de 300 pessoas foram detidas. Os protestos ocorreram também em outras cidades do país, incluindo Marselha, Nantes, Rennes e Lyon.

Moção de censura do grupo dos independentes

Esta manhã, em entrevista à France Inter, Jean-Luc Mélenchon anunciou que o grupo France Insoumise vai apoiar a moção de censura do grupo de independentes (Liot) na Assembleia Nacional, salientando que o objectivo é "dar a maior chance à moção de censura" contra o governo de Elisabeth Borne.

Também o líder do partido Rassemblement national confirmou à France Info que "se for necessário vamos votar a moção de censura do Liot". Jordan Bardella afirmou que a decisão de Elisabeth Borne foi “uma falta de respeito com os franceses e com a representação nacional", garantindo que o chefe do governo "deve sair ".

O presidente do grupo de independentes (Liot), Bertrand Pancher, apela aos deputados republicanos, que se opoem à reforma das pensões, para que não terem medo e votarem a favor da moção de censura que o grupo deve apresentar na Assembleia Nacional.

Temos "condições para continuar a governar"

O porta-voz do governo, Olivier Véran, considera que o executivo tem “condições para continuar a governar”. Sobre o futuro de Elisabeth Borne em Matignon, Olivier Veron reiterou a confiança na primeira-ministra francesa, ressalvando, porém que a sua opinião “não conta".

Convidada do jornal das 20h do canal de televisão privado TF1, esta quinta-feira, a primeira-ministra francesa disse ter ficado “muito chocada” com os apupos da oposição no hemiciclo da Assembleia Nacional, quando assumiu a responsabilidade do governo sobre a reforma das pensões através do artigo 49.3.

Elisabeth Borne garantiu que 4 em cada 10 franceses não vão ter de trabalhar até os 64 anos, nomeadamente os funcionários de recolha de lixo que poderão reforma-se aos 59 anos.

“Não quero que as pessoas que têm empregos difíceis trabalhem até os 64 anos", disse.

Elisabeth Borne lembrou aos franceses que a reforma do sistema de pensões vai também permitir aumentar as reformas mais pequenas para os futuros reformados, em media 600€ por ano, qualificando-a de um “texto de compromisso”.

Questionada sobre as moções de censura, a chefe do executivo francês referiu que as moções serão “submetidas a votação” e que “essa votação acabará por mostrar quem é a favor ou quem é contra esta reforma”.

A intersindical que luta contra a reforma do sistema de pensões em França já convocou novas acções para este fim-de-semana e um nono dia de greve e manifestações para a próxima quinta-feira, 23 de Março.

