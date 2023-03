França

Fim-de-semana de mobilização em França depois do recurso ao 49.3

Manifestação ontem, 17 de Março de 2023 na Place de la Concorde, junto ao parlamento, em Paris para protestar contra a utilização pelo governo francês do artigo 49.3. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: Liliana Henriques 3 min

Depois do recurso ontem do governo ao artigo 49.3, fazendo passar a sua polémica reforma do sistema de aposentações sem voto no parlamento e antes das duas moções de censura da oposição serem submetidas aos deputados na segunda-feira, este fim-de-semana é de mobilização um pouco por toda a França. Já ontem à noite, realizaram-se manifestações espontâneas em vários pontos do país e nomeadamente em Paris, junto da assembleia nacional, com alguns confrontos com a polícia.