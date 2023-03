Olivier Dubois regressou a casa depois de quase 2 anos de cativeiro

França

O jornalista francês Olivier Dubois aterrou esta terça-feira na base militar de Villacoublay, nas imediações de Paris, um dia depois do anúncio da sua libertação após quase dois anos de cativeiro no Mali. O francês foi acolhido, por alguns dos seus familiares e pelo chefe de Estado Emmanuel Macron.

Publicidade Continuar a ler

Ao cabo de cinco horas de viagem vindo do Níger, país que apoiou os esforços para a sua libertação, Olivier Dubois, último refém francês conhecido, regressou ao seu país.

Na pista de aterragem, foi acolhido pelo pai, a meia-irmã e o Presidente francês, antes de seguir para se juntar com os restantes membros da sua família.

Raptado no dia 8 de Abril de 2021 em Gao, no norte do Mali, foi libertado ontem após quase dois anos de detenção, ao mesmo tempo que Jeffery Woodke, trabalhador humanitário de 61 anos que foi refém durante mais de seis anos no Sahel.

Em primeiras declarações ontem à imprensa, após o anúncio oficial da sua libertação, ambos agradeceram os Estados Unidos, a França e o Níger pelos esforços desenvolvidos para a sua libertação.

Olivier Dubois estava nas mãos de um grupo ligado à al-Qaeda no Magrebe islâmico (Aqmi). Desde o seu rapto, só dois vídeos, um logo após o seu desaparecimento e outro no ano passado tinham vindo comprovar que permanecia vivo.

Ele foi raptado quando se preparava para ir entrevistar um chefe local de uma organização jihadista na região de Gao. Olivier Dubois, 48 anos, trabalha nomadamente para o jornal ‘Libération’ e o semanário ‘Le Point’.

O governo francês não fez nenhum comentário sobre as circunstâncias e condições da sua libertação.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro