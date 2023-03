Reforma das pensões: aumento da violência à margem das manifestações.

França

Em Paris, os bombeiros apagaram vários incêndios, principalmente no bairro da Ópera. Em Bordéus, a porta da câmara municipal foi incendiada. Segundo o ministério do Interior foram contabilizados 140 incêndios em Paris e detidas 172 pessoas, incluindo 77 na capital.

Dezenas de confrontos eclodiram esta quinta-feira, 23 de Março, em Paris e noutras cidades francesas, à margem das manifestações contra a reforma do sistema de pensões, aprovada à força no Parlamento.

Depois da intervenção televisiva do Presidente francês defender a sua reforma do sistema de pensões, os franceses voltaram a sair para as ruas. Os sectores de transporte, energia ou educação foram, ao longo do dia, marcados por movimentos de greve.

Cerca de 1,08 milhões de pessoas manifestaram em França, segundo dados do ministério do Interior, enquanto a CGT contabilizou 3,5 milhões manifestantes. No início do cortejo de Paris, o secretário-geral da CGT, Philippe Martinez, saudou "a grande mobilização."

Segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, 149 polícias ficaram feridos durante os confrontos e mais de 172 pessoas foram detidas, 77 pessoas em Paris, durante os distúrbios à margem do nono dia de mobilização nacional.

Gérald Darmanin denunciou a violência da "extrema-esquerda". A primeira-ministra Elisabeth Borne considerou "inaceitável" a "violência e degradação" nas manifestações.

Os sindicatos convocaram um novo dia de mobilização nacional para terça-feira, 28 de Março, denunciando a "teimosia incompreensível" de Emmanuel Macron. "A rejeição social deste projecto é legítima e a sua expressão deve continuar", afirmou a secretária-geral adjunta da CFDT, Marylise Léon.

