França: Macron está “à disposição da intersindical”, mas lembra que reforma vai avançar

Emmanuel Macron está “à disposição da intersindical” para avançar “imediatamente” sobre as condições de trabalho ou remuneração salarial.

Texto por: Cristiana Soares com AFP

Emmanuel Macron está “à disposição da intersindical” para avançar “imediatamente” sobre as condições de trabalho ou remuneração salarial. Antes, o secretário-geral da CFDT, Laurent Berger, pediu ao executivo para “colocar em pausa” a reforma e abrir a via da negociação.

O Presidente de França, Emmanuel Macron está “à disposição da intersindical” para avançar “imediatamente” sobre as condições de trabalho ou remuneração salarial, todavia não avança sobre uma eventual suspensão da contestada reforma do sistema nacional de pensões.

“Indiquei a nossa disponibilidade para avançar em assuntos como o desgaste profissional, fins de carreira, reconversões, evolução de carreira, condições de trabalho ou remuneração salarial em certas áreas", detalhou o chefe de estado francês numa conferência de imprensa em Bruxelas, no final da cimeira da UE.

“Portanto, estou completamente disponível, tal como o Governo, para avançar de imediato com estes assuntos”, acrescentou sublinhando que a reforma das pensões, impopular e contestada, deveria seguir o seu percurso até uma decisão do Conselho Constitucional.

O presidente francês reitera que a reforma vai seguir os "trâmites democráticos" e vai continuar a avançar.

As palavras de Macron surgem no dia seguinte à nona jornada de greves e manifestações em França, marcadas pelo endurecimento da contestação. “Nós continuamos a avançar, a França não pode ficar parada”, repetiu o governante, que condenou “firmemente” a violência das manifestações de ontem, acrescentando que não cederá: "Não cederemos a esta violência”.

Esta sexta-feira, o secretário-geral da CFDT Laurent Berger pediu ao executivo para “colocar em pausa” a reforma das pensões e abrir a via das negociações com os sindicatos. Além de ter solicitado ao chefe de Estado que receba rapidamente intersindical, audiência que foi recusada por Emmanuel Macron antes da adopção à força da reforma no Parlamento.

De Bruxelas, Macron diz-se “à disposição da intersindical” para “avançar em todos os domínios”, porém não avança sobre uma eventual suspensão da reforma do sistema nacional de pensões.

Contestação obriga a adiar visita de rei Carlos III a França

Entretanto, depois do anúncio de nova jornada nacional de protestos e manifestações para a próxima terça-feira, 28 de Março, o Eliseu anunciou o adiamento da deslocação do rei Carlos III a França.

A decisão foi "tomada pelos governos francês e britânico, após uma conversa telefónica entre Emmanuel Macron e Carlos III esta manhã.

Esta seria a primeira visita de Estado do rei de 74 anos, que acedeu ao trono a 08 de Setembro, após a morte da mãe, a rainha Isabel segunda.

