França

França: Borne garante ter feito “aquilo que os franceses esperavam”

No congresso do partido Horizons, do ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, Elisabeth Borne disse ter feito “aquilo que os franceses esperavam do executivo”. AFP - ALAIN JOCARD

Texto por: Cristiana Soares 2 min

A primeira-ministra francesa denunciou, este sábado, aqueles que querem “reduzir” as acções do Governo “ao 49.3 que, de repente, passou a ser uma arma anti-democrática”. No congresso do partido Horizons, do ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, Elisabeth Borne disse ter feito “aquilo que os franceses esperavam do executivo”.