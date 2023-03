França

França rumo a negociações, nova greve a 6 de Abril

Secretário geral da CFDT, Laurent Berger, em protesto a 28 de Março contra a reforma do sistema de pensões. AP - Aurelien Morissard

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

França – A França cumpre a 6 de Abril um 11° dia de protestos contra a reforma das pensões, adoptada no parlamento, embora sem votação final. Laurent Berger, secretário-geral do sindicato reformista CFDT, ouvido pela rádio pública France Info, garante que, aceitou o convite da primeira-ministra para negociar no início da próxima semana. Para ele está fora de questão não abordar a recusa dos sindicatos em aceitar a passagem da idade para a reforma para os 64 anos, embora a chefe do executivo, Elisabeth Borne, alegue que esse ponto não consta da ordem do dia.