Co-produções portuguesas vencem dois prémios no Cinéma du Réel

#Cinéma du Réel

As co-produções portuguesas “Last Things”, de Deborah Stratman, e “Cinzas e nuvens”, de Margaux Dauby, venceram, respectivamente, o Prémio da Curta-Metragem 2023 e o Prémio Tënk 2023 no festival internacional do documentário Cinéma du Réel, que terminou este domingo, em Paris.

Publicidade Continuar a ler

O Prémio da Curta-Metragem 2023 do Cinéma du Réel foi atribuído, este domingo, ao documentário “Last Things”, da norte-americana Deborah Stratman, uma co-produção entre a produtora norte-americana Pythagoras Film, a portuguesa Stenar Projects e a francesa Elinka Films.

O filme, que ganhou um prémio de 2.500 euros, é descrito, pelo júri, como uma obra em que “a concisão é uma virtude raramente exercida desta maneira”. “A riqueza das referências académicas, científicas e literárias que compõem este filme bastaria para alimentar muitos, mas este filme ziguezagueia entre elas e fá-las fluir juntas com uma confiança suave e discreta na sua própria lógica coleccionadora”, pode ler-se no site do festival. “Afecto e sensualidade podem ser canalizados através da mente e ressoar ainda mais alto. O chão que pisamos deixa de ser tão estável, mas teremos sempre a estabilidade das rochas – embora, como nos ensina este filme, também elas se movam, evoluam, se estendam, se apaguem; alguma vez sentimos o que pode ser a perspectiva de uma pedra?”, conclui o texto.

“Last Things” fala sobre a evolução e a extinção do ponto de vista das rochas e da geobiosfera, onde a vida perdura mesmo após o desaparecimento dos humanos. “As rochas são as contadoras de histórias”, resumiu Deborah Stratman à RFI. Oiça aqui a entrevista à artista visual e realizadora que fizemos durante o festival.

Entrevista a Deborah Stratman

Por sua vez, o documentário “Cinzas e nuvens”, de Margaux Dauby, que acompanha várias mulheres no seu trabalho de vigias em torres de controlo de incêndios em Portugal, venceu o Prémio Tënk 2023, dotado de um envelope de 500 euros e com compra dos direitos de difusão na plataforma Tënk. Em poucos minutos e sem diálogos, o filme faz o retrato de várias mulheres que passam horas a olhar para uma floresta, a partir de uma torre de vigia que é também um espaço de espera, de solidão e de contemplação.

“O cinema consiste sempre em exercer um ponto de vista, uma vigilância, em olhar o mundo para os outros. Aqui, esse olhar é muito preciso, virado para um horizonte sem limites. Uma torre no meio de uma vasta paisagem; os olhos das mulheres no comando, muitas vezes vistas através de um vidro turvo; a natureza nas suas diversas formas, que parecem quase colhidas em lugares distantes: este filme não é um exercício de topografia ou medição, ele demonstra que o olhar não precisa de estruturas para ver”, pode ler-se na justificação do prémio.

Oiça aqui a entrevista à realizadora Margaux Dauby também realizada no âmbito do festival.

Entrevista a Margaux Dauby

Palmarés da 45ª edição do Cinéma du Réel:

Prix Préludes à la numérisation: “Prove di Stato" de Leonardo di Costanzo

Prix Préludes à la restauration: "Juliette du côté des hommes" de Claudine Bories

Prix Route One/DOC 2023: "Brille la terre" de Andréa Visini

Coup de cœur Orlando 2023: "Al Oeste, en Zapata" de David Beltrán i Marí

Prix du public première fenêtre 2023: "Quitter Chouchou" de Lucie Demange

Prix Clarens du Documentaire Humaniste 2023 : "El Juicio de Ulises de la Orden" e menção honrosa para "Coconut Head Generation" de Alain Kassanda

Prix des détenues 2023: "Piblokto" de Anastasia Shubina e Timofey Glinin e menção honrosa para "Un cœur perdu et autres rêves de Beyrouth" de Maya Abdul-Malak

Prix du patrimoine culturel immatériel 2023: "La Bonga" de Sebastián Pinzón Silva e Canela Reyes

Prix des bibliothèques 2023: "Adieu Sauvage" de Sergio Guataquira Sarmiento

Prix des Jeunes – Ciné + 2023: "La Base" de Vadim Dumesh

Menção honrosa do júri de curtas-metragens e primeiros filmes: "Bac à sable" de Lucas Azémar e Charlotte Cherici

Prix Tënk 2023: "Cinzas e nuvens" de Margaux Dauby

Prix du court métrage 2023: "Last Things" de Deborah Stratman

Prix Loridan-Ivens – Cnap 2023: "La Bonga" de Sebastián Pinzón Silva e Canela Reyes ; menção honrosa para “Up the River with Acid" de Harald Hutter

Prix de la Sacem 2023: "Ciompi" de Agnès Perrais

Prix de l’Institut français – Louis Marcorelles 2023: "Ana Rosa" de Catalina Villar

Prix international de la Scam 2023: "Being in a Place: A Portrait of Margaret Tait" de Luke Fowler

Menção honrosa do júri de longas-metragens: “Allensworth” de James Benning

Grand Prix Cinéma du réel 2023: "Coconut Head Generation" d’Alain Kassanda e "Up the River with Acid" de Harald Hutter

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro