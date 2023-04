Nuno Mendes: «É um momento difícil, mas somos o PSG e vamos entrar em todos os jogos para ganhar»

Futebol

Seis pontos separam actualmente o líder da primeira divisão de futebol, o Paris Saint-Germain, e os dois perseguidores, o Marselha e o Lens, isto quando faltam nove jornadas para o fim do campeonato francês.

O Paris Saint-Germain sofreu uma quinta derrota nesta temporada 2022/2023. Os parisienses perderam por 0-1 em casa, no Parque dos Príncipes, frente ao Lyon, clube que ocupa actualmente o nono lugar na tabela classificativa com 44 pontos.

A equipa do Sul da França falhou uma grande penalidade pelo avançado francês Alexandre Lacazette aos 39 minutos de jogo, antes de abrir o marcador e apontar o único tento do jogo pelo avançado gaulês Bradley Barcola aos 56 minutos, durante a segunda parte.

De notar que Bradley Barcola não foi titular e entrou aos 23 minutos substituindo o lesionado sueco Amin Sarr.

O Paris Saint-Germain com as estrelas Kylian Mbappé e Lionel Messi, bem com os quatro portugueses da equipa, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches e Nuno Mendes, não conseguiu inverter a tendência, a equipa mostrando-se pouco inspirada.

Após 29 jornadas realizadas, o Paris Saint-Germain lidera a classificação com 66 pontos, mais seis pontos do que o Marselha e o Lens que ocupam o segundo lugar com 60 pontos.

Em entrevista à RFI no fim do jogo, Nuno Mendes, lateral luso-cabo-verdiano de 20 anos do Paris Saint-Germain, que chegou no Verão europeu de 2021 ao clube parisiense proveniente do Sporting Clube de Portugal onde foi formado, admitiu que a equipa não esteve bem frente ao Lyon, mas realçou que o PSG ainda tem uma vantagem suficiente no campeonato, sendo que os jogadores vão tentar regressar aos triunfos no próximo fim de semana frente ao Nice.

RFI: O que nos pode dizer desta derrota frente ao Lyon?

Nuno Mendes: É um momento difícil. A equipa não está muito bem. Entrámos com vontade de ganhar o jogo, mas também fomos um bocadinho condicionados pela arbitragem. Mas é dar continuidade. A arbitragem não é uma desculpa, mas condicionou um bocadinho o jogo hoje [ndr: domingo]. Fizemos o que foi possível para chegarmos à vitória, mas não conseguimos.

RFI: Há uma certa preocupação ao nível do campeonato?

Nuno Mendes: Temos seis pontos, ainda faltam nove jogos. Somos o PSG e vamos entrar em todos os jogos para ganhar, como é óbvio, e é isso que vamos fazer.

RFI: Sente que a arbitragem foi desfavorável e foi o principal culpado da derrota do PSG?

Nuno Mendes: Não é culpa só da arbitragem, a equipa devia ter feito melhor. Devia ter chegado melhor nas zonas de finalização, aproveitar ao máximo as oportunidades que tivemos. E também defender bem, que tivemos alguns desequilíbrios na defesa e que fez com que sofrêssemos o golo. Foi assim.

RFI: Qual é a solução para regressar aos triunfos?

Nuno Mendes: É treinar, temos uma semana para treinar para o próximo jogo já com o Nice. É treinar e fazer o máximo que sabemos fazer. Somos jogadores de alto nível e acho que podemos dar mais um bocadinho. É isso.

RFI: Quando se perde vários jogos seguidos, muitas vezes fala-se da troca de treinador, acha que isso pode ser a solução?

Nuno Mendes: Não me foco nisso. O meu trabalho é de jogar. E da parte do treinador é o staff que controla isso. Nós estamos aqui para jogar à bola. Não somos nós que damos o salário ao Mister, não somos nós que fazemos as decisões. Nós estamos no campo para jogar. Ele mete-nos a jogar, e temos de responder. É isso que temos de fazer e não podemos nos preocupar com nada.

