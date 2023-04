Paris deixa de ter trotinetes em livre serviço a 1 de Setembro

França

Paris – A partir de 1 de Setembro as trotinetes em livre serviço desaparecem das ruas de Paris. Um referendo neste domingo pronunciou-se em 89% pela respectiva proibição, embora apenas 8% dos parisienses tenham votado. A presidente da câmara, Anne Hidalgo, tinha prometido respeitar a votação. Ela que é muito crítica do actual modelo que abrange 15 000 trotinetes. Paris será a primeira capital europeia a ficar sem estes novos meios de locomoção em livres serviço onde tinha sido das pioneiras.

Publicidade Continuar a ler

Em declarações à comunicação social, sobre este tema, a edil parisiense Anne Hidalgo (socialista) demonstra-se muito crítica em relação às empresas que, actualmente, propõem este serviço em prol da mobilidade.

"É um modelo algo descartável, é mesmo muito caro! 5 euros por dez minutos é, mesmo, muito caro !

Não é um modelo muito sustentável e, sobretudo, isso acarreta muitos acidentes !

Ou seja é por isso que este tema é tão controverso ! Claro que é um meio de circulação muito moderno. Mas os proprietários de trotinetes que se deslocam desta forma para irem de casa ao trabalho, esses, não as deixam de forma anárquica nos passeios."

Anne Hidalgo, presidente da câmara de Paris, 3/4/2023

As trotinetes estacionadas de forma anárquica nos passeios são uma dor de cabeça para muitos peões e para a autarquia. A respectiva coexistência com outras formas de mobilidade também tem sido problemática. Não são muitos os utilizadores a usar capacete e as trotinetes nem sempre utilizam a faixa de rodagem, chegando a galgar, frequentemente, os passeios.

Com o fim do sistema de trotinetes em livre serviço só ficarão em circulação as de proprietários individuais.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro