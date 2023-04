França

França: Reunião entre Governo e sindicatos termina em "fracasso"

Reunião dos líderes sindicais com a primeira-ministra francesa. 05/04/23 AFP - BERTRAND GUAY

Texto por: Cristiana Soares 2 min

A primeira-ministra francesa recebeu esta manhã os sindicatos, pela primeira vez desde Janeiro, em cima da mesa a contestada reforma do sistema nacional de pensões. À saída do encontro, Elisabeth Borne reiterou “a necessidade desta reforma” e o presidente do sindicato da CFTC, Cyril Chabanier, em nome da intersindical, falou em “fracasso”.