Macron defende diálogo "indispensável" com Pequim sobre a guerra na Ucrânia

Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen que têm encontro marcado amanhã, quinta-feira, 06 de Abril, com o Presidente chinês Xi Jinping, sublinharam querer tentar convencer Pequim a utilizar a sua influência junto de Moscovo de forma à obtenção da paz na Ucrânia, ou simplesmente, para não apoiar directamente o seu aliado russo.

Penso que este diálogo com a China é indispensável, até porque nós, europeus e União Europeia, estaríamos errados se entregassemos em exclusivo o diálogo com a China a outros europeus que são os russos. Seria considerar que essa era a única voz possível para dar a sua leitura dos acontecimentos e do terreno e propor opções estratégicas.

Falar directamente com a China sobre este conflito, sobre esta agressão russa, do que está em jogo, das consequências, é assumir que podemos comprometer [Pequim] numa relação estratégica, provavelmente até mais complexa.

É o que falarei amanhã, com o Presidente [Xi Jinping] para tentar, de alguma forma, construir e comprometer a China nesta responsabilidade partilhada para a paz e estabilidade.”