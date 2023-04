França

França: Novas violências em novo dia de manifestações

Décima primeira jornada de greves e manifestações em França. © AP - Bob Edme

Texto por: Cristiana Soares | RFI 1 min

Décima primeira jornada de greves e manifestações em França, um dia depois do encontro falhado entre sindicatos e executivo. Os manifestantes protestam contra a reforma do sistema nacional de pensões. Duas horas após o início do cortejo parisiense, junto da torre de Montparnasse, aconteceram os primeiros episódios de violência.