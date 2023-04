França: Nova jornada de protestos a 13 de Abril

#Reforma das pensões

Em França, os sindicatos convocaram nova jornada de protestos para 13 de Abril, véspera da decisão do Conselho Constitucional que se deve pronunciar sobre a reforma do sistema de pensões. Esta quinta-feira, “perto de dois milhões” de pessoas manifestaram-se em França, na 11ª jornada contra a lei que aumenta de 62 para 64 anos a idade de reforma.

Ao final da 11ª jornada de protestos desde Janeiro, os sindicatos anunciaram o próximo dia de mobilização, 13 de Abril. O objectivo é reiterar o descontentamento social na véspera de o Conselho Constitucional se pronunciar sobre a constitucionalidade da reforma do sistema de pensões, a última etapa antes da promulgação da contestada lei pelo Presidente francês.

Esta quinta-feira, saíram às ruas do país “perto de dois milhões” de pessoas, de acordo com os sindicatos, 570.000 de acordo com o ministério do Interior. Na rede social Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, indicou que 111 pessoas foram detidas para interrogatório e 154 polícias ficaram feridos, “alguns com gravidade”, mas não disse o número de manifestantes feridos, ainda que isso tenha sido relatado pela imprensa. Na manifestação em Paris, por exemplo, voltou-se a ver confrontos entre manifestantes e polícia e contentores de lixo incendiados.

Os protestos aconteceram um dia depois da reunião entre a primeira-ministra francesa e os sindicatos que terminou sem quaisquer resultados. Élisabeth Borne rejeitou a principal reivindicação sindical - a retirada da lei, aprovada com recurso a uma disposição constitucional para fazer passar o texto sem votação no parlamento. A nova lei das aposentações aumenta de 62 para 64 anos a idade de reforma.

