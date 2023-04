França: seis mortos em avalanche nos Alpes Franceses

Avalanche/França

Alpes Franceses – Em França, seis pessoas morreram, na sequência de uma avalanche que ocorreu, este domingo, no Monte Branco, na região dos Alpes Franceses. As autoridades terminaram as buscas esta segunda-feira.

Publicidade Continuar a ler

Foi um domingo de Páscoa que terminou em tragédia nos Alpes Franceses. Seis pessoas foram surpreendidas por um enorme fluxo de neve no glaciar Armancette e acabaram por perder a vida. No domingo, as autoridades afirmaram ter recuperado os corpos de dois guias turísticos e de dois dos seus clientes. No final do dia, as equipas de emergência disseram ter encontrado os restos mortais de uma mulher, na casa dos 40 anos.

Esta segunda-feira, as autoridades recuperaram o corpo de uma sexta vítima, que se presume ser o marido da última pessoa encontrada durante o dia de ontem.

Ainda na sequência desta catástrofe natural, uma pessoa acabou por ser transferida para o hospital com ferimentos ligeiros e oito pessoas sairam ilesas da avalanche, de acordo com as autoridades regionais.

Até ao momento, não são conhecidas as causas que estiveram na origem da catástrofe, mas, nos dias anteriores, o serviço de meteorologia francês não tinha emitido qualquer aviso de avalanche.

Para além disso, as condições meteorológicas no domingo de Páscoa eram "boas", segundo disse Jean-Luc Mattel, vereador da Câmara Municipal de Contamines-Montjoie, aldeia perto do local onde ocorreu a tragédia.

As autoridades já anunciaram que abriram uma investigação para apurar as circunstâncias e a cronologia dos acontecimentos.

Reações à tragédia multiplicam-se

O Presidente da República, Emmanuel Macron, já reagiu a esta tragédia nas redes sociais. "No glaciar Armancette, nos Alpes, uma avalanche fez vítimas. Os nossos pensamentos estão com eles e com as suas famílias", disse o chefe de Estado, focando ainda o incansável trabalho das equipas de emergência.

Au glacier d’Armancette dans les Alpes, une avalanche a fait des victimes. Nous pensons à elles, ainsi qu’à leurs familles. Pour retrouver les personnes encore bloquées dans la neige, nos forces de secours sont mobilisées. Nos pensées les accompagnent, elles aussi. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2023

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, também já reagiu nas redes sociais, deixando igualmente uma mensagem dirigida às vítimas.

"Os meus pensamentos vão para as vítimas da avalanche no glaciar Armancette e para os seus familiares", salientou, deixando depois uma mensagem de reconhecimento às equipas de emergência que estiveram no local a tentar resgatar sobreviventes.

De salientar que esta se trata de uma das avalanches mais mortíferas dos últimos anos em França.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro