Nuno Tavares: «Marselha vai lutar até ao fim e Benfica pode ir muito longe na Champions»

Futebol

Seis pontos continuam a separar actualmente o líder da primeira divisão francesa de futebol, o Paris Saint-Germain, e o Lens, segundo classificado, antes do jogo entre as duas equipas no próximo fim de semana, num jogo a contar para a trigésima primeira jornada do campeonato francês. Isto enquanto o MArselha empatou sem golos frente ao Lorient e caiu para o terceiro lugar.

Publicidade Continuar a ler

Mas antes disso, o rescaldo da trigésima jornada da liga francesa em que o Paris Saint-Germain regressou aos triunfos após duas derrotas caseiras frente ao Rennes (0-2) e ao Lyon (0-1).

Os parisienses venceram por 0-2 na deslocação ao terreno do Nice. Os tentos do PSG foram apontados pelo astro argentino Lionel Messi e pelo defesa espanhol Sergio Ramos.

Após 30 jornadas realizadas, o Paris Saint-Germain lidera a classificação com 69 pontos, mais seis pontos do que o Lens que ocupa o segundo lugar com 63 pontos.

Durante este fim de semana, o Lens, que segurou o segundo lugar, triunfou por 2-1 frente ao Estrasburgo.

Os tentos da equipa do Norte da França foram marcados pelo polaco Przemyslaw Frankowski e pelo argentino Facundo Medina.

De notar que o Lens, a 15 de Abril, desloca-se ao terreno do Paris Saint-Germain no jogo grande da 31ª jornada, um encontro que poderá ditar um novo episódio na luta pelo título.

Quanto ao Marselha, que empatou sem golos na deslocação ao terreno do Lorient, caiu para o terceiro lugar, agora com 61 pontos.

Nuno Tavares (esquerda), defesa português do Marselha. © AFP - NICOLAS TUCAT

Em entrevista à RFI, Nuno Tavares, lateral esquerdo do Marselha, afirmou que os marselheses vão lutar até ao fim do campeonato pela melhor classificação possível, ele que também abordou a selecção portuguesa e o percurso do Benfica na Liga dos Campeões europeus de futebol.

Recorde-se que Nuno Tavares esteve com a selecção sub-21 na pausa internacional em que os jogadores estiveram à disposição das selecções.

Ainda ao microfone da RFI, Nuno Tavares, lateral esquerdo português com origens cabo-verdianas do Marselha, que já representou o Benfica em Portugal e o Arsenal na Inglaterra, falou do último triunfo do Marselha por 1-2 na deslocação ao terreno do Stade de Reims a 19 de Março.

RFI: Como esta a condição física neste fim de temporada?

Nuno Tavares: Claro que jogo após jogo vamos nos sentindo cada vez mais cansados, mas com a mentalidade que temos vamos conseguir ultrapassar isso, porque esta equipa tem um leque de jogadores, e há sempre jogadores mais frescos do que outros e isso pode ajudar a equipa.

RFI: O objectivo é o segundo lugar?

Nuno Tavares: Queremos é continuar a morder os calcanhares do primeiro. Ir jogo a jogo. Queremos estar cada vez mais perto do primeiro lugar, independentemente dos resultados do primeiro classificado. Nós gostaríamos de alcançar mais do que o segundo lugar, vamos ver. Enquanto matematicamente for possível…

RFI: Oito pontos...

Nuno Tavares: Matematicamente…

RFI: Como foi esse triunfo frente ao Reims?

Nuno Tavares: Estávamos focados no que tínhamos de fazer e também havia o facto deles não terem perdido há 19 jogos. Fizemos o que tínhamos planeado durante a semana e o resultado foi o triunfo.

RFI: O início de jogo foi complicado frente ao Reims?

Nuno Tavares: Num ambiente difícil, com os adeptos deles, torna-se claro complicado, mas depois soubemos ajustar os pormenores e conseguimos anular o adversário.

RFI: A reviravolta nesse encontro aconteceu em poucos minutos…

Nuno Tavares: Conseguimos ajustar alguns pormenores da equipa adversária, estávamos em sintonia e foi assim que chegámos a marcar dois golos.

RFI: Como julga a sua exibição frente ao Reims?

Nuno Tavares: Foi boa. Tentei não arriscar muito porque sabia que o adversário podia nos criar algum perigo nas transições, mas considero que foi um jogo positivo de toda a equipa.

RFI: Esteve perto de marcar…

Nuno Tavares: Infelizmente não consegui, mas as pernas ali já estavam a pedir um pouco de socorro. Gostaria de ter feito melhor, como é óbvio.

RFI: O que representa vestir a camisola da selecção portuguesa?

Nuno Tavares: A selecção é sempre importante para qualquer jogador, representar o país. Uma motivação extra. Estar no nosso país e representar a seleção, não há nada melhor.

RFI: Pode haver cansaço com a selecção?

Nuno Tavares: Possivelmente podemos acusar um bocadinho. Mas a mentalidade tem que ser uma: damos tudo, independentemente disso, porque teremos sempre outros jogadores para ajudar. Isso é o mais importante, somos uma equipa.

RFI: Surpreende o Benfica estar nos quartos da Champions?

Nuno Tavares: A mim não me surpreende nada com a capacidade dos jogadores que o Benfica tem. O Benfica pode ir muito longe na prova. Ainda por cima o treinador também tem muitas capacidades. Ninguém pode apontar algo ao Benfica neste momento. Com os jogadores que o Benfica tem, volto a repetir, pode ir muito longe na Champions.

RFI: Sente que muitas vezes os clubes franceses, quando defrontam equipas portuguesas, tem a desvalorizar o nível dos portugueses?

Nuno Tavares: Acho que sim, que há uma depreciação das equipas portuguesas, mas eles deram-se muito mal com isso. Mas acho que as coisas tendem a mudar e que há cada vez mais respeito pelos clubes portugueses e pelo que as equipas alcançam como o Porto, o Sporting ou ainda o Benfica. Eu acho que ao longo dos próximos anos, eles vão respeitar cada vez mais os clubes portugueses, não tenho dúvida.

RFI: Quais são os objectivos que tem até ao fim da temporada?

Nuno Tavares: Eu, como sempre disse, estou aqui para ajudar o Marselha a alcançar os objectivos. Se conseguir fazer isso, claro que vou ter algum mérito individual e vou alcançar também objetivos pessoais. Mas sempre em primeiro os objetivos do Marselha porque depois o resto vem por acréscimo.

Nuno Tavares, defesa do Marselha 03-04-2023

Nuno Tavares, lateral do Marselha 03-04-2023

Nuno Tavares, defesa português do Marselha. © AFP - FRED TANNEAU

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro