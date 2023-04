População de Marselha "traumatizada" após explosão em prédio que fez quatro mortos

França

As equipas de socorro continuam ainda à procura de sobreviventes nos escombros do prédio que explodiu na rua Tivoli, em Marselha.

As equipas de resgate continuam a trabalhar em Marselha para encontrar sobreviventes após uma violenta explosão ter feito colapsar um prédio de quatro andares. Até agora, foram encontradas quatro vítimas mortais nos escombros e há cinco desaparecidos. A cidade está "traumatizada" com esta tragédia, segundo relatou Jorge Mendes, advogado que vive nesta cidade francesa, em declarações à RFI.

Mais de 24 horas após a explosão de um prédio em Marselha, os bombeiros e as equipas de salvamento encontraram esta manhã a quarta vítima mortal do número 17 da rua Tivoli, no centro da cidade. A forte explosão levou ao colapso do prédio na noite de sábado para domingo, tendo também atingido parte dos prédios dos números 15 e 19 e levando à evacuação de cerca de 200 pessoas que viviam à volta da área da explosão.

Por enquanto, há ainda cinco pessoas desaparecidades e a explosão fez ainda cinco feridos, com nenhum destes feridos a correr risco de vida. Até agora, pensa-se que a causa da explosão tenha sido uma fuga de gás, até porque ao contrário do desabamento de 2018 nesta mesma cidade, este era um prédio que se encontrava em boas condições estruturais.

"É um bairro popular, mas não é um bairor pobre.É um bairro artísitico, onde há muito divertimento à noite. Onde se vai comer e jantar, muito famoso. Desta vez é uma rua normal, em bom estado, não havia problema de estrutura nem de probreza nestes prédios", explicou Jorge Mendes, advogado que vive em Marselha, em entrevista à RFI.

Neste momento, as equipas de resgate estão a travar uma luta contra o tempo, para encontrar os restantes desaparecidos e estabelecer a causa definitiva desta explosão no centro da segunda maior cidade francesa. A cidade está em choque após esta explosão.

"Em 2018 foi mesmo o estaod do prédio que causou o acidente, desta vez, estamos aa perceber que foi uma explosão. Mas é uma tragédia, a cidade está muito sentida. O bairro está fechado, as pessoas foram evacuadas, temos todos amigos que aí moram. A cidade está muito traumatizada com o que se está a passar", explicou Jorge Mendes, que é também o presidente da Câmara de Comércio Franco-portuguesa da região.

