Visita conturbada de presidente francês aos Países Baixos

"Presidente da violência e da hipocrisia" ostentava uma faixa de protestantes durante discurso do chefe de Estado francês no Instituto Nexus na Haia, Países Baixos, a 12 de Abril de 2023.

Países Baixos – O presidente francês termina nesta quarta, 12 de Abril, a sua visita oficial de dois dias aos Países Baixos. Uma deslocação marcadada, nomeadamente, por protestos, nos dois dias, lembrando a contestação em França da reforma das pensões. De lembrar que nesta quinta, 12, decorre a décima segunda jornada contra o novo dispositivo legal.

Emmanuel Macron, reagindo nesta terça-feira num centro universitário de Haia aos protestos holandeses, alega que há que cumprir os preceitos democráticos e constitucionais, numa referência ao facto de a lei sobre a reforma das pensões ter sido adoptada, mesmo sem votação final no hemiciclo francês.

"A democracia é, precisamente, o sistema onde é possível manifestar-se, podem ocorrer, como no vosso país este tipo de... intervenções.

Podemos estar em desacordo, mas em democracia vota-se e elegem-se pessoas.

Estas pessoas que foram eleitas votam leis e têm de respeitar a constituição que é votada pelo povo. E a contrapartida é que isso tem de ser respeitado e aí põe-se fim à violência.

E estaremos a pôr em risco a democracia no dia em que... por se discordar de uma lei adoptada pelos representantes do povo se decidir que se pode fazer o que se quer, por ser eu a decidir da legitimidade do que faço."

Nesta quarta-feira em Amsterdão, à margem da visita de Emmanuel Macron a um laboratório, dois manifestantes foram detidos ao tentarem correr rumo ao presidente francês quando este se preparava para concluir um pacto de inovação com o governo holandês.

Outro tema controverso que ensombrou esta deslocação foram as declarações recentes de Macron a propósito de Taiwan defendo um certo distanciamento dos europeus relativamente aos americanos e aos chineses sobre esse assunto.

A visita encerrava com a visita do presidente e esposa, Brigitte Macron, ao prestigioso museu Rijksmuseum de Amsterdão, na companhia dos reis dos Países Baixos para a exposição consagrada ao pintor holandês do século XVII, Johannes Vermeer.

