Futebol: Acusado de racismo, Christophe Galtier nega essas acusações

A polémica estalou no futebol francês: um e-mail foi divulgado nos meios de comunicação social franceses, onde o antigo director desportivo do Nice, Julien Fournier, afirmou que Christophe Galtier teve declarações “insultuosas” contra jogadores da sua antiga equipa, o OGC Nice.

Christophe Galtier, actual treinador do Paris Saint-Germain, negou as acusações de racismo que lhe são feitas.

Na noite de terça para quarta-feira, jornalistas franceses divulgaram um mail em que o antigo director desportivo do Nice, Julien Fournier, teria endereçado um e-mail para o proprietário do clube, Jim Ratcliffe, também detentor da empresa britânica INEOS.

A frase mais marcante, escrita por Julien Fournier, é que Christophe Galtier terá dito que o clube do Nice “não pode ter tantos negros e muçulmanos na equipa”.

Julien Fournier conta também no mesmo e-mail que Christophe Galtier “foi a um restaurante e que toda a gente lhe caiu em cima, dizendo que a equipa estava cheia de negros”, depois disso, o treinador terá dito ao director desportivo do Nice que “tinha que ter em conta que a equipa não correspondia com a cidade nem com o que as pessoas pediam”.

O e-mail foi escrito em maio de 2022, mas a conversa terá tido lugar a 9 de Agosto de 2021.

Galtier negou, Fournier não divulgou e-mail

Christophe Galtier, o actual treinador do PSG, negou ainda as acusações que lhe são feitas, afirmando que “tomou conhecimento com espanto de comentários insultuosos e difamatórios”, prometendo “agir legalmente”.

Por seu lado, Julien Fournier não nega a veracidade das informações reveladas. O antigo dirigente do Nice apenas garantiu que as revelações não foram feitas pelo próprio:

“Actualmente estou no Brasil longe dessa polémica à qual estou associado. Não tenho nenhuma responsabilidade pela divulgação dessas informações internas no momento da minha saída do clube. O momento destas revelações revolta-me tanto quanto o seu conteúdo”, declarou ao jornal francês 'Nice-Matin'.

Christophe Galtier, técnico de 56 anos, foi colocado sob protecção policial, devido às ameaças que recebeu durante o dia de ontem, 5000 chamadas e mensagens de ameaças, inclusive ameaças de morte, para o número pessoal que foi divulgado também ele nas redes sociais.

Nasser Al-Khelaïfi, o Presidente do PSG, não quer que restem quaisquer dúvidas sobre o comportamento do técnico. Caso se confirme que Christophe Galtier teve mesmo essas atitudes racistas e discriminatórias, o PSG avançará para a demissão imediata do treinador.

De notar que o Paris Saint-Germain defronta neste sábado o Lens no Parque dos Príncipes, num jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Francesa de futebol, na qual os parisienses lideram a tabela classificativa com 69 pontos, mais seis do que… o Lens.

