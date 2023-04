França: Conselho constitucional validou idade da aposentadoria aos 64 anos

França

Paris – O Conselho Constitucional francês validou nesta sexta, 14 de Abril, a reforma adoptada preconizando a passagem da idade mínima para a reforma dos 62 para os 64 anos de idade. O texto tem vindo a ser contestado nas ruas, nomeadamente, através de 12 jornadas de protestos e de greves. A esquerda radical promete que a luta vai continuar, mas o texto poderia ser promulgado dentro de 48 horas. A primeira-ministra, Elisabeth Borne, alega que não houve nem vencedores nem vencidos.

O Conselho Constitucional composto por nove sábios validou o essencial da reforma, embora tenha chumbado seis medidas, como a criação de um dispositivo para os trabalhadores mais idosos ou um contrato sem duração definida para os séniores. Este órgão chumbou também um pedido da esquerda para um referendo de iniciativa partilhada.

Assim, a idade da reforma em França, segundo esta instituição, pode aumentar para os 64 anos, algo que tem vindo a mobilizar de forma inédita os sindicatos franceses. Hoje, após ser conhecida a decisão do Conselho Constitucional, a líder da CGT, Sophie Binet, garantiu que os protestos "não acabaram" e que os sindicatos vão continuar a sair à rua, preparando uma grande jornada de mobilização no 1º de Maio, data simbólica em França.

Entretanto, a intersindical recusou um encontro proposto pelo Presidente Emmanuel Macron que poderá agora promulgar a lei, mesmo sem os artigos chumbados, nas próximas 48 horas.

Esta reforma trata-se de uma das promessas de campanha de Emmanuel Macron, reeleito em Abril de 2022, embora ele tivesse preconizado anteriormente passar-me, mesmo, para os 65 anos.

A 16 de Março a reforma foi adoptada, sem votação final, no parlamento com recurso à alínea 3 do artigo 49° da Constituição após uma maratona nas duas câmaras do parlamento, com milhares de emendas e horas de debates particularmente agitados.

Desde então a contestação tem-se mantido em todo o país com registos de greves, protestos frequentemente manchados pela violência de elementos externos.

Com esta reforma, porém, a França fica, ainda aquém da idade efectiva da reforma em relação a outros países europeus, caso de Itália.

A Comissão europeia calcula que a idade média de saída do mercado do trabalho dos trabalhadores transalpinos dever-se-ia, mesmo, situarem 2050 nos 68 anos.

