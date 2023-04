França: Airbus e Air France ilibadas no caso da queda de avião Rio Paris

Air France

Paris – Em França quase 14 anos após o acidente do voo Rio-Paris que matou 228 pessoas, um tribunal de Paris absolveu hoje a Airbus e a Air France das acusações de homicídio involuntário na queda do Airbus A330 que fazia a ligação entre o Rio de Janeiro e Paris.

O Ministério Público tinha, precisamente, pedido a absolvição das duas empresas, por considerar que era "impossível demonstrar" a sua culpa, algo que os familiares das vítimas não aceitaram. O julgamento decorreu de 10 de outubro a 8 de dezembro de 2022.

Este foi o pior acidente da história da aviação comercial francesa a 1 de Junho de 2009.

216 passageiros e 12 membros da tripulação morreram. Havia pessoas de 33 nacionalidades, principalmente franceses, brasileiros e alemães.

De acordo com as conclusões do Departamento de Investigação e Analises sobre Segurança, o acidente ocorreu depois de o gelo ter bloqueado as sondas de medição da velocidade do avião, deixando os pilotos sem a informação ao passar por uma área de turbulência.

A questão chave era se a queda do avião se deveu à falta de preparação dos pilotos, aí seria um caso da responsabilidade da Air France; a uma falha das sondas pitot, o que seria de responsabilidade da Airbus, ou pura e simplesmente falha humana.

