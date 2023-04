Futebol: PSG derrotou o Lens e Marselha recuperou segundo lugar

Futebol

Oito pontos separam agora o líder da primeira divisão francesa de futebol, o Paris Saint-Germain, e o Marselha, segundo classificado, isto após o triunfo parisiense por 3-1 frente ao Lens, clube que caiu para o terceiro lugar na tabela classificativa após a trigésima primeira jornada do campeonato francês.

Publicidade Continuar a ler

Na trigésima primeira jornada da liga francesa, o Paris Saint-Germain regressou aos triunfos caseiros após duas derrotas, em casa, frente ao Rennes (0-2) e ao Lyon (0-1).

Os parisienses venceram por 3-1 o Lens no Parque dos Príncipes, mas de referir que a equipa do Norte da França ficou reduzida a dez elementos aos 20 minutos após a expulsão do médio ganês Salis Abdul Samed.

Os tentos do PSG foram apontados pelo astro argentino Lionel Messi, pelo avançado francês Kylian Mbappé e pelo médio português Vitinha. De notar que o único golo da equipa do Norte da França foi marcado pelo polaco Przemyslaw Frankowski de grande penalidade.

Em entrevista à RFI, Vitinha, médio da equipa parisiense, admitiu que esta vitória foi um passo importante rumo ao título, ele que se sentiu aliviado com o primeiro tento apontado com o PSG.

Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain 17-04-2023

Vitinha, médio do Paris Saint-Germain, chegou ao clube parisiense durante o Verão de 2022 proveniente do FC Porto.

Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain. © AFP - FRANCK FIFE

Após 30 jornadas realizadas, o Paris Saint-Germain lidera a classificação com 72 pontos, mais oito do que o Marselha e mais nove do que o Lens que ocupa agora o terceiro lugar com 63 pontos.

Quanto ao Marselha venceu por 3-1 o Troyes e regressou ao segundo lugar na tabela classificativa com 64 pontos.

Os golos marselheses foram apontados pelo avançado português Vitinha, que bisou, e pelo médio turco Cengiz Under, enquanto o único golo do Troyes foi marcado pelo avançado guineense Mama Baldé. De notar que o avançado dos ‘Djurtus’ já conta com 11 golos.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco ocupa o quarto lugar com 61 pontos, isto após o triunfo por 3-1 frente ao Lorient, enquanto o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na quinta posição com 55 pontos, após a vitória por 2-1 o Montpellier.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Estrasburgo com 29 pontos, pelo AC Ajaccio e pelo Troyes com 21, e pelo Angers com 14 pontos.

O Troyes, do internacional guineense Mama Baldé e dos portugueses Abdu Conté e Rony Lopes, está cada vez mais numa situação complicada tendo dez pontos de atraso em relação ao primeiro clube acima da linha de água, o Brest com 31 pontos.

Vitinha, avançado português do Marselha. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro