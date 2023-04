França

Emmanuel Macron propõe melhorar condições de vida dos franceses, mas sindicatos recusam propostas

Emmanuel Macron falou ao país na segunda-feira à noite. AFP - SEBASTIEN BOZON

Texto por: Catarina Falcão 2 min

O Presidente francês, Emmanuel Macron, falou na segunda-feira à noite aos franceses justificando a aplicação da reforma do sistema de pensões e propondo novas medidas como melhorias salairiais, saúde e educação. No entanto, os sindicatos dizem que é demasiado tarde para negociar e prometem grande protesto para o 1º de Maio, dia do trabalhador.