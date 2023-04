#França/China

França "consternada" com declarações do embaixador da China

Embaixador da China em França, Lu Shaye. Paris, 10 de Setembro de 2019. AFP - MARTIN BUREAU

Texto por: RFI 2 min

A França manifestou-se "consternada" com as declarações do embaixador chinês em França a questionar a soberania da Ucrânia e dos países da ex-URSS, assim como o estatuto da Crimeia. Os países bálticos também lamentaram as declarações de Lu Shaye.