França/Mayotte

França: justiça suspendeu desmantelamento de bairro de lata em Mayotte

Habitante do bairro de lata Talus 2, no norte da ilha de Mayotte. AFP - MORGAN FACHE

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

Mayotte – A justiça da ilha francesa de Mayotte, no Oceano Índico, suspendeu as operações de desmantelamento de um bairro de lata prevista para hoje, enquanto as ilhas Comores recusaram aceitar os barcos de migrantes expulsos daquele território.