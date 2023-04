França: primeira-ministra revelou prioridades para 100 dias de apaziguamento

França

Primeira-ministra francesa Élisabeth Borne apresentou o roteiro do seu governo a 26 de Abril de 2023 em Paris.

Paris – A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, apresentou nesta quarta, 26, o roteiro para 100 dias de apaziguamento, prometidos pelo presidente da república, na sequência da contestada adopção da reforma das pensões. Uma das medidas prende-se com o reforço das medidas contra a inflação, o governo desiste, por ora, da adopção de uma lei sobre a imigração por esta não ter gerado consenso.

Publicidade Continuar a ler

O anúncio ocorreu a partir do Palácio do Eliseu, a presidência francesa.

Após a adopção pelo parlamento sem votação final da contestada reforma das pensões a 16 de Março, confirmada pelo Conselho constitucional a 14 de Abril, a França continua a viver ao ritmo de protestos.

As manifestações tinham começado logo no início do ano insurgindo-se contra a passagem dos actuais 62 anos de idade mínima para os 64 para efeitos de reforma.

O presidente, Emmanuel Macron, tinha prometido, no rescaldo da respectiva promulgação a 15 de Abril, 100 dias em prol do apaziguamento, até ao dia da França, assinalado a 14 de Julho.

O chefe de Estado tinha incumbido a sua primeira-ministra de revelar as prioridades desta nova política.

Eis um condensado de algumas das reformas preconizadas pela primeira-ministra Elisabeth Borne.

"Pretendemos debater atempadamente com os parlamentares sobre cada projecto de lei para construir maiorias com aquelas e aqueles que assim o desejarem, sem olhar, necessariamente, para a mesma bancada.

O poder de compra é hoje a primeira preocupação dos franceses.

Devemos também agir de forma colectiva para aumentar os salários. Devemos também agir de maneira colectiva para aumentar os ordenados.

O governo assume, também a sua responsabilidade e volta a aumentar o salário mínimo a partir de 1 de Maio.

No espaço de um ano ele terá sido aumentado em mais de 6%.

Noutro âmbito a partir do início do próximo ano lectivo serão abertas mais 2 000 vagas para formações de enfermeiros.

Para a nossa segurança colectiva vamos continuar a aumentar os efectivos das forças de segurança.

A luta contra a imigração ilegal é uma prioridade do governo: mas actuamente não dispomos de uma maioria para votar um texto nesta área.

Por outro lado não é o momento de lançar um debate sobre um assunto que poderia vir a criar divisão no país."

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro