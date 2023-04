Futebol: Toulouse arrecadou Taça de França com goleada frente ao Nantes

Futebol

Logan Costa (centro), internacional cabo-verdiano, apontou dois dos cinco golos do Toulouse no triunfo por 5-1 frente ao Nantes na final da Taça de França.

O Toulouse venceu por 5-1 o Nantes na final da Taça de França e arrecadou o troféu pela segunda vez na história da competição francesa.

O duelo parecia desequilibrado entre o Nantes, detentor do título e vencedor da prova em quatro ocasiões, e o Toulouse, que venceu a prova em 1957 quando o clube ainda não tinha a designação de ‘Toulouse Football Club’.

Logan Costa, internacional cabo-verdiano, dá primeira machadada

O encontro começou da melhor maneira para a equipa do Sul da França. Em apenas 10 minutos, o Toulouse abafou por completo o Nantes com dois tentos apontados de cabeça pelo internacional cabo-verdiano Logan Costa, aos 4 e 10 minutos de jogo.

O central cabo-verdiano, que nasceu em Saint-Denis na Região Parisiense e onde se situa o Stade de France, não é um habitual titular na equipa no campeonato de França… Mas foi sempre opção para a Taça de França. Aposta acertada para o treinador Philippe Montanier.

Logan Costa, que chegou ao Toulouse em 2021, apontou os seus dois primeiros tentos com a camisola da equipa do Sul da França. Esta época o central de 22 anos disputou 9 jogos, incluindo os 6 para a Taça, e apontou dois golos.

O Toulouse vencia por 2-0, mas o festival ofensivo continuou. Aos 23 e 31 minutos, o avançado neerlandês Thijs Dallinga apontou mais dois golos para a equipa que veste as cores violeta e branca.

A vencer por 4-0 após pouco mais de 30 minutos disputados, o jogo parecia estar decidido. No intervalo o Toulouse vencia sem margem para dúvida.

Nantes reagiu, mas Toulouse venceu a Taça de França

Durante a segunda parte o Nantes ainda tentou reagir e até reduziu o marcador aos 75 minutos com um golo de grande penalidade apontado por Ludovic Blas, avançado que na temporada passada marcou o tento decisivo no triunfo por 1-0 frente ao Nice na final de 2022.

O Toulouse estava num nível superior neste sábado 29 de Abril no Stade de France, na Região Parisiense, porque apenas quatro minutos após o golo do Nantes, o avançado marroquino do Toulouse, Zakaria Aboukhlal, fixou o resultado em 5-1 para a equipa do Sul da França.

No fim do jogo, em declarações à RFI, Logan Costa, internacional cabo-verdiano do Toulouse, estava feliz com o triunfo e os golos apontados: "Não tenho palavras, foram emoções incríveis. Nem sei como descrever esta felicidade. Sinceramente não senti pressão. Estava relaxado. Aliás até estava entusiasmado por jogar esta final, por jogar aqui em Saint-Denis, a cidade onde nasci, diante da minha família e dos adeptos do Toulouse. Ganhar, e levar a Taça para casa, é incrível. É o trabalho que temos feito todas as semanas. Trabalhámos colectivamente. O treinador, com o qual falei muito, também sempre me disse para não baixar os braços, que eu ia ter oportunidades. Hoje fui titular, joguei no Stade de France e vencemos a Taça, é incrível. O capitão e os outros colegas de equipa falaram muito comigo para eu não desistir. Continuei a trabalhar, até duas vezes mais, e hoje colhi os frutos desse trabalho", concluiu.

O Toulouse arrecadou o troféu da Taça de França pela segunda vez na história após o troféu conquistado em 1957. A equipa francesa espera agora disputar a fase de grupos da Liga Europa… no entanto pode não ser tão simples: duas equipas que têm o mesmo proprietário – AC Milan e Toulouse – não podem participar nas competições europeias. O proprietário, RedBird Capital Partners, um fundo de investidores norte-americanos, terá de encontrar soluções para viabilizar a participação dos dois clubes nas provas europeias: o AC Milan está nas meias-finais da Champions e pode também se apurar para a prova milionária no campeonato italiano, enquanto o Toulouse tem lugar garantido na Liga Europa, segunda prova mais prestigiosa da UEFA.

Quanto ao Nantes perdeu o troféu da Taça de França e está no primeiro lugar acima da linha de água no campeonato francês com o mesmo número de pontos, 32, que o Brest, 17° e primeiro clube abaixo da linha de água, o que significa uma descida para a segunda divisão francesa. O Nantes tem seis jornadas para sair dessa situação.

O Toulouse arrecadou o troféu da Taça de França. © REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

