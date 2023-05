Futebol: PSG tropeçou frente ao Lorient

Futebol

Cinco pontos separam o líder da primeira divisão francesa de futebol, o Paris Saint-Germain, e o Marselha, segundo classificado, isto após a derrota parisiense por 1-3, em casa no Parque dos Príncipes, frente ao Lorient, num jogo a contar para a trigésima terceira jornada do campeonato francês.

Publicidade Continuar a ler

Na trigésima terceira jornada da liga francesa, o Paris Saint-Germain alcançou a 6ª derrota nesta temporada 2022/2023.

No Parque dos Príncipes, em Paris, os parisienses perderam por 1-3 frente ao Lorient. O único tento do PSG foi apontado pelo avançado francês Kylian Mbappé, enquanto os golos da equipa do Lorient foram marcados pelo francês Enzo Le Fée, pelo camaronês Darlin Yongwa e pelo senegalês Bamba Dieng.

De notar que o PSG ficou reduzido a dez elementos com a expulsão do internacional marroquino Achraf Hakimi.

Após 33 jornadas realizadas, o Paris Saint-Germain lidera a classificação com 75 pontos, mais cinco do que o Marselha e mais nove do que o Lens que ocupa agora o terceiro lugar com 66 pontos.

O Marselha venceu por 2-1 o Auxerre e continua no segundo lugar na tabela classificativa com 70 pontos.

Os golos marselheses foram apontados pelo médio turco Cengiz Under e pelo avançado chileno Alexis Sánchez, enquanto o único golo a favor do Auxerre foi marcado pelo médio maliano Birama Touré.

De notar que o Lens está no terceiro posto com 66 pontos, a quatro dos marselheses, isto antes do jogo frente ao Toulouse a 2 de Maio.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco ocupa o quarto lugar com 61 pontos, após a pesada derrota por 0-4 em casa frente ao Montpellier, enquanto o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na quinta posição com 59 pontos, após um triunfo por 3-0 frente ao AC Ajaccio com dois tentos apontados pelo médio português André Gomes.

Recorde-se que o Lyon prossegue na sétima posição na tabela classificativa com 53 pontos, após a vitória por 1-2 na deslocação ao terreno do Estrasburgo.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Brest com 32 pontos, pelo AC Ajaccio e pelo Troyes com 22, e pelo Angers com 14 pontos.

A cinco jornadas do fim do campeonato, o Angers está oficialmente despromovido. Na próxima temporada a equipa do Angers vai actuar na segunda divisão francesa.

Lionel Messi, avançado argentino do PSG. © AP - Aurelien Morissard

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro