8 de Maio: Macron "exalta espírito de resistência do povo francês”

Emmanuel Macron presidiu esta segunda-feira à comemoração dos 78 anos do fim da Segunda Guerra Mundial de 8 de Maio de 1945, nos Campos Elísios, em Paris. O chefe de Estado francês discursou esta tarde na antiga prisão de Montluc, em Lyon, onde “exaltou através de Jean Moulin o espírito de resistência, próprio do povo francês”.

O dia 8 de Maio assinala a Vitória de 8 de Maio, o fim da Segunda Guerra Mundial. Como todos os anos, a cerimónia decorreu pela manhã no Arco do Triunfo, em Paris. No Arco do Triunfo, Emmanuel Macron deixou uma coroa de flores, ouviu-se "Aux Morts", fez-se um minuto de silêncio e ascendeu uma chama no túmulo do soldado desconhecido.

Num contexto político tenso depois da aprovação da reforma das pensões e enquanto os membros do governo continuam a ser recebidos com sons de tachos e panelas. As manifestações foram proibidas num perímetro à volta dos Campos Elísios.

O Chefe de Estado visitou a antiga prisão de Montluc para uma homenagem à “Resistência Francesa e às vítimas do nazismo”. Emmanuel Macron fez um discurso depois de visitar a prisão de Montluc, onde muitos combatentes da resistência, incluindo Jean Moulin, presidente do Conselho Nacional da Resistência, e o historiador Marc Bloch foram detidos.

Esta tarde, o chefe de Estado deslocou-se até Lyon, para uma homenagem aos combatentes da resistência e a Jean Moulin, uma vez que se aproxima o 80º aniversário da sua detenção e morte. Em Lyon, as manifestações também foram proibidas, apesar de um apelo da central sindical CGT.

"Vivemos num país onde não podemos dissociar a ideia de República e a ideia de progresso humano. A França Republicana é indissociável da luz, da revolução, do valor da justiça e da liberdade. Cada vez que essa liberdade é ameaçada, abandonada ou traída, os franceses levantam-se, fiéis aos princípios de resistência que caracteriza profundamente o nosso povo. As paredes desta prisão continuam habitadas pelas pessoas que por cá passaram, resistentes do interior ou franceses livres. Este espaço torna-se para todos um memorial da resistência, da deportação e de crimes de guerra nazi, que passa a estar sob a responsabilidade da República Francesa", declarou Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron visitou esta antiga prisão acompanhado pelo ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti, o ministro da Educação, Pap Ndiaye, a Secretária de Estado do ministro das Forças Armadas, Patricia Mirallès.

