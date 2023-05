Fabián Ruiz: «Conquistar o campeonato francês é o nosso objectivo»

Futebol

O Paris Saint-Germain está cada vez mais próximo de conquistar o 11° título de campeão de França, um recorde na liga francesa de futebol.

Nos últimos sete jogos para o campeonato, após a eliminação na Liga dos Campeões europeus frente ao Bayern Munique, os parisienses tinham vencido quatro e sofrido três derrotas. Uma situação que colocava em perigo o título nacional.

Neste fim-de-semana, quando Marselha e Lens se defrontaram, o Paris Saint-Germain sabia que de qualquer modo poderia aumentar a vantagem na tabela classificativa se vencesse o Troyes.

E foi o que fizeram os parisienses. Sem Neymar, a recuperar de uma lesão, e sem Lionel Messi, suspenso 15 dias por ter falhado um treino e ter ido até à Arábia Saudita, o Paris Saint-Germain contou exclusivamente sobre o avançado francês Kylian Mbappé.

No Stade de l’Aube, em Troyes, o PSG venceu por 1-3 sem grandes dificuldades com golos apontados pela estrela francesa Kylian Mbappé, pelo português Vitinha e pelo espanhol Fabián Ruiz, enquanto o único tento da equipa da casa foi da autoria do francês Xavier Chavalerin.

Em declarações recolhidas pela RFI no fim do jogo, Fabián Ruiz, internacional espanhol, afirmou que os três pontos conquistados, bem como arrecadar o título francês, são os objectivos mais importantes para o clube e pouco importa o resto: «Sim sabíamos que hoje era um jogo complicado, mas tínhamos que ganhar porque o Lens se aproximou e eram três pontos importantes para nós para continuar na luta pelo objectivo. Claro que estou feliz com a minha exibição, mas é mais importante a equipa, O importante foram os três pontos, acho que todos nós jogámos bem, e fizemos um grande jogo. Agora há que pensar no próximo jogo para continuar a aproximar-se do nosso objectivo. Seis pontos ainda não são suficientes. Enquanto houver possibilidade matematicamente, temos de continuar a segurar o nosso primeiro lugar sem relaxar. Temos agora um jogo em casa em que temos de arrecadar os três pontos. É verdade que faltam cada vez menos pontos, mas temos ainda de alcançar o objectivo. O ambiente dentro da equipa está bom e falta pouco para atingir o objectivo. Temos que continuar a treinar bem, a jogar com intensidade como hoje, isto até alcançar o objectivo o mais rapidamente possível. Nós temos de nos concentrar sobre o nosso jogo, ganhar as partidas, e é algo em que não nos vamos meter, o clube é que tem de solucionar esse problema com os adeptos. Nessa situação dos protestos diante das casas de jogadores, nós não nos podemos meter nisso, mas claro que é uma situação complicada. Nós temos de pensar nas quatro linhas, em treinar bem, em ganhar e conquistar o campeonato porque esse é o nosso objectivo», afirmou o médio do PSG.

Fabián Ruiz, internacional espanhol do PSG 08-05-2023

Fabián Ruiz, médio espanhol de 27 anos, já representou o Betis de Sevilha em Espanha, o Nápoles em Itália e o Paris Saint-Germain em França.

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG. © AP - Francois Mori

Na tabela classificativa, o PSG lidera com 78 pontos, mais seis do que o Lens, e mais oito do que o Marselha, que ocupa agora o terceiro lugar com 70 pontos. Recorde-se que faltam quatro jornadas, 12 pontos em disputa.

Nesta jornada, os marselheses perderam por 2-1 na deslocação ao terreno do Lens. Os tentos da equipa do Norte da França foram apontados pelo belga Lois Openda e pelo marfinense Seko Fofana, enquanto o único golo do Marselha foi marcado pelo francês Dimitri Payet.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco ocupa o quarto lugar com 64 pontos, após a vitória por 1-2 na deslocação ao terreno do Angers, enquanto o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, está na quinta posição com 59 pontos, após a derrota por 0-1 na deslocação ao terreno do Stade de Reims. O único golo da partida foi da autoria de Marshall Munetsi, atleta do Zimbabué.

O Lille ocupa, por enquanto, o último lugar que dá acesso às competições europeias, neste caso a Liga Conferência Europa.

De notar que duas equipas esperam por um deslize do Lille, o Rennes e o Lyon, que ocupam a sexta e a sétima posições, ambos com 56 pontos.

Nesta 34ª jornada, o Rennes perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Nice, enquanto o Lyon venceu por 5-4 o Montpellier, isto após ter estado a perder por 1-4 (!)

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Nantes com 32 pontos, pelo AC Ajaccio com 23, pelo Troyes com 22, e pelo Angers com 14 pontos.

A quatro jornadas do fim do campeonato, o Angers está oficialmente despromovido, enquanto o Troyes tem doze pontos de atraso em relação ao Auxerre, quando faltam… 12 pontos para distribuir.

Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain. © AFP - FRANCK FIFE

