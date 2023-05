Logan Costa: «Foram emoções incríveis vencer a Taça de França de futebol»

Futebol

O Toulouse venceu por 5-1 o Nantes na final da Taça de França e arrecadou o troféu pela segunda vez na história da competição gaulesa com dois tentos apontados pelo internacional cabo-verdiano, Logan Costa.

A estrela da final da Taça de França foi Logan Costa. Em apenas 10 minutos, o Toulouse abafou por completo o Nantes com dois tentos apontados de cabeça pelo internacional cabo-verdiano Logan Costa, aos 4 e 10 minutos de jogo.

O central cabo-verdiano, que nasceu em Saint-Denis, na área da capital e onde se situa o Stade de France, não é um habitual titular na equipa no campeonato… Mas foi sempre opção para a Taça de França. Aposta acertada para o treinador Philippe Montanier.

Logan Costa, que chegou ao Toulouse em 2021, apontou os seus dois primeiros tentos com a camisola da equipa do Sul da França. Esta época o central de 22 anos disputou 10 jogos, incluindo os 6 para a Taça, e apontou dois golos.

De notar que Logan Costa, central de 22 anos, já representou o Stade de Reims, o Le Mans e o Toulouse.

O Toulouse acabou por vencer por 5-1. O Toulouse arrecadou o troféu da Taça de França pela segunda vez na história após o troféu conquistado em 1957. A equipa francesa espera agora disputar a fase de grupos da Liga Europa… no entanto pode não ser tão simples: duas equipas que têm o mesmo proprietário – AC Milan e Toulouse – não podem participar nas competições europeias. O proprietário, RedBird Capital Partners, um fundo de investidores norte-americanos, terá de encontrar soluções para viabilizar a participação dos dois clubes nas provas europeias: o AC Milan está nas meias-finais da Champions e pode também se apurar para a prova milionária no campeonato italiano, enquanto o Toulouse tem lugar garantido na Liga Europa, segunda prova mais prestigiosa da UEFA.

A RFI teve a oportunidade de falar com o defesa central cabo-verdiano, Logan Costa.

RFI: Como é disputar este tipo de jogos quando não se é um titular indiscutível?

Logan Costa: É o trabalho que temos feito todas as semanas. Trabalhámos colectivamente. O treinador, com o qual falei muito, também sempre me disse para não baixar os braços, que eu ia ter oportunidades. Hoje fui titular, joguei no Stade de France e vencemos a Taça, é incrível.

RFI: O capitão da equipa, Brecht Dejaegere, apoiou-o para este encontro?

Logan Costa: O capitão e os outros colegas de equipa falaram muito comigo para eu não desistir. Continuei a trabalhar, até duas vezes mais, e hoje colhi os frutos desse trabalho.

RFI: Havia uma certa pressão em cima dos seus ombros?

Logan Costa: Sinceramente não senti pressão. Estava relaxado. Aliás até estava entusiasmado por jogar esta final, por jogar aqui em Saint-Denis, a cidade onde nasci, diante da minha família e dos adeptos do Toulouse. Ganhar, e levar a Taça para o ‘Capitole’ (ndr: Monumento e Praça na cidade de Toulouse onde o Toulouse festeja os títulos), é incrível.

RFI: Qual foi a sensação de marcar dois golos no Stade de France?

Logan Costa: Não tenho palavras, foram emoções incríveis. Nem sei como descrever esta felicidade.

RFI: Marcou dois golos de cabeça no Stade de France como Zidane em 1998 quando a França venceu o Brasil por 3-0 na final do Mundial…

Logan Costa: Sim já me disseram… Incrível! (risos)

RFI: Vai ser difícil para o seu treinador tirá-lo da equipa agora?

Logan Costa: Veremos. Isso são as escolhas do treinador e eu respeito sempre as decisões do treinador, como tenho feito até agora. Nada mais.

Logan Costa, defesa cabo-verdiano do Toulouse 30-04-2023

Logan Costa, defesa cabo-verdiano do Toulouse. © AFP / FRANCK FIFE

