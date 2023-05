Lura canta em Paris em concerto de apoio à luta contra a cegueira

Cabo Verde/Música

Paris – Lura, cantora luso-cabo-verdiana, canta na emblemática sala Olympia, em Paris, nesta quinta, 11 de Maio. Trata-se de um concerto de apoio à associação Helen Keller Europe, organismo que se mobiliza para tentar prevenir a cegueira e lutar também contra a má nutrição nas crianças que pode degenerar em perda da vista.

90% dos casos de cegueira no mundo poderiam ser evitados e 45% da mortalidade das crianças de menos de 5 anos deve-se a uma nutrição deficitária.

A Fundação Helen Keller está presente em mais de 20 países. É o caso na Ásia, mas também em África.

No continente negro a Helen Keller está presente no Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Guiné Conacri, Quénia, Mali, Moçambique, Níger, Nigéria, República democrática do Congo, Senegal, Serra Leoa e Tanzânia.

A acção em África centra-se no combate à má nutrição, com suplementos de vitamina A e o combate a doenças tropicais negligenciadas, como o tracoma ou a oncocercose.

A perda da vista seria uma epidemia invisível bastante presente nos países em desenvolvimento. Daí a aposta em prevenir-se a cegueira.

A falta de vista provoca a marginalização e o fracasso escolar, perpetuando o ciclo da pobreza.

258 milhões de crianças e de adultos no mundo sofrem de problemas visuais ligados à má nutrição; só nos países em vias de desenvolvimento 39 milhões de pessoas são cegas.

A cada minuto que passa uma criança torna-se cega, de 5 em 5 segundos um adulto perde a vista.

Ora 90% destes casos de cegueira poderiam ser evitados. Uma causa em que a fundação Helen Keller está amplamente mobilizada.

Um organismo que se inspira na vida da escritora norte-americana que lhe dá nome, uma autora falecida em 1968 e que se tinha tornado, com apenas um ano e meio, cega, surda e muda devido a uma congestão cerebral.

Ela tornou-se, porém, na primeira pessoa com deficiência a obter um diploma universitário, apesar dos obstáculos físicos viajou muito e empenhou-se em causas do partido socialista, nomeadamente.

Escreveu, designadamente, uma autobiografia que viria a ser adaptada para o teatro e para o cinema em "Milagre no Alabama".

A associação Helen Keller Europe promove, pois, em Paris, um concerto solidário na emblemática sala Olympia com Lura. Cantora nascida em Portugal em 1975 que tem popularizado os ritmos de Cabo Verde.

Em entrevista à RFI a cantora alega que este concerto ocorre numa altura em que tem um álbum a ser lançado em Agosto, já com single disponível. Esta "espécie de parceria" com a associação Helen Keller Europe inscreve-se na sua "sensibilidade para com esta causa e este trabalho que a Helen Keller desenvolve em cerca de 20 países que é a prevenção da cegueira."

No concerto, para além de "invisuais haverá também pessoas que também fazem tratamentos de prevenção da cegueira", explicou a artista.

Lura, 10/5/2023

