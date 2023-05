Futebol: Paris Saint-Germain a um triunfo do título francês

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 5-0 o AC Ajaccio e está cada vez mais próximo de conquistar o 11° título de campeão de França de futebol.

O Paris Saint-Germain conta seis pontos de vantagem em relação ao Lens quando faltam três jornadas para o fim do campeonato, o que significa 9 pontos para distribuir.

Neste fim-de-semana, o Paris Saint-Germain venceu por 5-0 o AC Ajaccio no Parque dos Príncipes, perante o seu público que acabou por assobiar… Lionel Messi, o avançado argentino do clube parisiense.

Os golos do PSG foram apontados pelo espanhol Fabián Ruiz, pelo marroquino Achraf Hakimi, pelo francês Kylian Mbappé, que bisou, e pelo defesa dos Comores, Mohamed Youssouf, na própria baliza.

De notar que Lionel Messi, que viu a sua suspensão de 15 dias, por ter falhado um treino e ter ido até à Arábia Saudita, ser levantada após ter feito um pedido de desculpas, foi apupado por uma boa parte do público parisiense. O divórcio parece definitivo entre os adeptos do PSG e o jogador que se sagrou campeão do mundo com a Argentina em 2022 no Qatar.

Na tabela classificativa, o PSG lidera com 81 pontos, mais seis do que o Lens, e mais onze do que o Marselha, que ocupa agora o terceiro lugar com 70 pontos e com um jogo a menos. Recorde-se que faltam três jornadas, 9 pontos em disputa.

Nesta jornada, o Lens venceu em casa o Stade de Reims por 2-1 num jogo em que o Lens esteve a dez contra onze e a perder por 0-1. A equipa do Norte da França conseguiu inverter o resultado com golos do polaco Przemyslaw Frankowski, de grande penalidade, e do marfinense Seko Fofana, enquanto o único tento do Reims foi apontado pelo inglês inglês Folarin Balogun.

Quanto ao Marselha defronta, neste domingo 14 de Maio, o Angers para tentar segurar o terceiro lugar e aproximar-se da segunda posição.

No que diz respeito aos outros favoritos, o Mónaco ocupa o quarto lugar com 64 pontos e vai defrontar, neste domingo, o Lille, vencedor da prova na época 2020/2021, que está na quinta posição com 59 pontos.

O Lille ocupa, por enquanto, o último lugar que dá acesso às competições europeias, neste caso a Liga Conferência Europa.

De notar que duas equipas esperam por um deslize do Lille, o Rennes e o Lyon, que ocupam a sexta e a sétima posições, ambos com 56 pontos.

Nesta 35ª jornada, o Rennes defronta o Troyes, enquanto o Lyon mede forças com o Clermont.

Na parte de baixo da tabela classificativa, quatro equipas vão descer à segunda divisão este ano. Neste momento os quatro lugares de descida, do 17° ao 20°, são ocupados pelo Nantes com 32 pontos, pelo AC Ajaccio com 23, pelo Troyes com 22, e pelo Angers com 14 pontos.

O Angers está oficialmente despromovido, bem como o AC Ajaccio que já só tem três jogos a disputar, tendo onze pontos de atraso sobre o Auxerre, primeiro clube acima da linha de água.

