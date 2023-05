"Choose France": Macron anuncia 13 mil milhões de Euros de investimentos

França

Elon Musk foi recebido por Emmanuel Macron no palácio do Eliseu, em Paris, na manhã deste 15 de Maio de 2023.

O Presidente francês recebeu esta manhã Elon Musk, o conhecido magnata americano dono da Tesla, Space X e da rede social Twitter, um dos participantes de vulto da sexta edição hoje do "Choose France", uma conferência que reúne mais de 200 empresários estrangeiros no palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. No âmbito deste evento, já foram anunciados 13 mil milhões de Euros de investimentos e a criação de 8 mil empregos no país.

Apesar de não ter anunciado investimentos no quadro da conferência de investidores, Elon Musk foi recebido esta manhã por Emmanuel Macron, estando igualmente na agenda um encontro esta tarde com o Ministro francês da Economia, Bruno Le Maire. Na mesa, segundo o governo, está a resposta a ser dada ao nível europeu à lei americana de luta contra a inflação, assim como o projecto de lei francês sobre indústria verde, um ponto que interessa particularmente Musk, enquanto construtor de automóveis.

Para além de Elon Musk, um pouco mais de 200 outros empresários participam na sexta edição do "Choose France", conferência anual de investidores lançada em 2018 com o objectivo de impulsionar a indústria e o investimento estrangeiro em França.

Neste evento que decorre sob alta segurança, estão presentes nomeadamente Lakhsmi Mittal, dirigente do grupo de siderurgia Arcelor Mittal, ou ainda o presidente da Nokia, Pekka Lundmark.

Desde sexta-feira e a visita de Macron a Dunkerque, no norte de França, foram anunciados 28 projectos de investimentos. Devem designadamente ser aplicados um pouco mais de 5 mil milhões de Euros para a instalação em Dunkerque de uma fábrica de baterias de nova geração do taiwanês ProLogium, com a perspectiva de se criarem 3 mil empregos.

Também nessa mesma zona, o chinês XTC prevê construir juntamente com o operador francês Orano, uma unidade para o fabrico de elementos e reciclagem de baterias, com um investimento de 1,5 mil milhões de Euros.

Outro projecto importante, prevê-se a instalação em Sarreguemine, no nordeste de França, de uma fábrica de painéis fotovoltaicos por uma empresa europeia, a Innoenergy, com uma dotação de 710 milhões de Euros e a possibilidade de se criarem 1700 postos de trabalho.

De acordo com a agência pública 'business France', 1.725 projectos com capitais maioritariamente estrangeiros foram implementados no país no ano passado. Apesar das tentativas governamentais para promover a França como destino atractivo para os negócios, segundo a CNUCED, Confrência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, em 2021 este país classificou-se apenas no sexto lugar a nível europeu, com 14 mil milhões de Dólares de investimentos estrangeiros.

