Borne recebe sindicatos pela 1a vez desde a reforma do sistema de pensões

Pela primeira vez desde a adopção, sem voto no parlamento, da contestada reforma do sistema de pensões, a Primeira-Ministra francesa, Elisabeth Borne, recebe hoje e amanhã as cinco organizações da intersindical, sem agenda pre-estabelecida. Um mês depois de um encontro que terminou em menos de uma hora sem nenhum resultado, os sindicatos abordam essas conversações com o mesmo lema: obter a retirada da lei que faz passar a idade mínima de aposentação de 62 para 64 anos.

Elisabeth Borne recebe hoje e amanhã os sindicatos CFDT, CGT, FO, CFE-CGC e CFTC, antes de se avistar, na semana que vem, com os representantes do patronato francês no intuito de constituir uma "agenda social" e um novo "pacto da vida no trabalho" que poderão servir de base para um projecto de lei a ser apresentado até ao final do ano.

No âmbito deste encontro durante o qual a chefe do governo francês diz pretender "ouvir as prioridades" dos sindicatos, vários assuntos poderiam ser abordados, o poder de compra e a inflação, os empregos mais pesados, o trabalho das faixas mais idosas da população. Contudo, a reforma do sistema de pensões deveria ser o assunto dominantes, dado que os sindicatos continuam a reclamar a retirada desta lei que foi adoptada sem votação em finais de Março.

Apesar de o Presidente da República ocupar o espaço mediático para esta reforma acabar por se impor, cada uma das suas deslocações, bem como as dos membros do seu governo, têm sido acompanhadas por protestos em forma de concertos de panelas.

Os sindicatos mantêm para o dia 6 de Junho a sua 14a jornada de mobilização nacional contra a reforma do sistema de pensões, um novo dia de greve que antecede a discussão no parlamento de uma proposta de lei emanando da oposição para revogar a reforma do sistema de aposentações, a 8 de Junho.

Uma perspectiva perante a qual o grupo parlamentar do partido de Emmanuel Macron, encara a possibilidade de invocar o artigo 40 da Constituição que impossibilita a adopção de leis que sejam consideradas prejudiciais para as finanças públicas.

